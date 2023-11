Vinicius, do Real Madrid, deve perder quase dois meses depois de romper um músculo da perna em serviço com o Brasil

Ratacante do Real Madrid Vicente Jr. rompeu um músculo da perna enquanto jogava pela seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul, informou o clube espanhol no sábado.

Madrid disse que exames médicos mostraram que Vincius tem uma ruptura muscular na perna esquerda. Ele se machucou na derrota do Brasil por 2 a 1 para a Colômbia, na sexta-feira, e teve que ser substituído antes do intervalo.

O Real Madrid não deu um cronograma para a recuperação de Vincius, mas esse tipo de lesão pode deixar os jogadores afastados por cerca de dois meses.

Vincius “foi diagnosticado com uma ruptura no bíceps femoral esquerdo que está afetando o tendão da coxa. Sua recuperação será monitorada”, disse o clube.

O Madrid já se classificou para a fase eliminatória da Liga dos Campeões. Está dois pontos atrás do líder Girona após 13 rodadas no campeonato espanhol.

Vincius, de 23 anos, marcou seis gols pelo Real Madrid nesta temporada, incluindo três nas últimas duas partidas do time.