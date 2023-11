Voa Brasil ganha data de lançamento

Um dos programas mais esperados do governo do presidente Lula (PT), parece ter finalmente ganhado uma data para sair do papel. Estamos falando do Voa Brasil, projeto que pretende oferecer passagens de avião a R$ 200 para alguns grupos sociais, independente do trecho escolhido.

Em entrevista à CNN Brasil nesta terça-feira (14), o Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho disse que pretende realizar uma série de reuniões nos próximos dias para falar sobre o tema. Ele também revelou que a sua expectativa é lançar o projeto entre os meses de dezembro e janeiro.

“Coincidentemente hoje (terça, 14), eu tenho uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com Miriam Belchior [secretária-executiva da Casa Civil], e nós iremos apresentar ao ministro Rui, e a posterior, agora em dezembro, ao presidente Lula, o Voa Brasil, que é um programa profundamente interessante que a gente vai trabalhar para passagens mais baratas para o brasileiro menos favorecido”, afirmou o ministro.

“Esse é um trabalho com as companhias aéreas, em que as passagens serão ofertadas mais baratas na ociosidade do voo. A perspectiva é que em dezembro ou janeiro a gente apresente esse projeto ao povo brasileiro”, acrescentou.

Como vai funcionar o Voa Brasil

Na mesma entrevista, Silvio Costa Filho também garantiu que o governo federal não terá nenhum tipo de gasto para implementar este programa. A ideia é apenas fazer com que as empresas usem os assentos que normalmente não são comprados para vender por um preço mais baixo.

Até mesmo por isso, o plano é fazer com que o programa só funcione na chamada baixa temporada, ou seja, quando as aeronaves comerciais estão notadamente menos cheias.

“A gente não tem recursos para financiar passagens, como hoje existe em alguns países no mundo que entram com a complementariedade […] O que nós queremos é trabalhar em conjunto com as companhias aéreas para buscar caminhos para criar o melhor ambiente para a redução das passagens aéreas”, afirmou.



Você também pode gostar:

Aumento do público

Em entrevista recente, o ministro já tinha dito que vai tentar aumentar o público alvo que poderá ser atendido pelo projeto de barateamento das passagens, e incluir também os estudantes bolsistas do Prouni.

“Estamos vendo se é possível acrescentar alunos do Prouni, que muitas vezes querem fazer um concurso público em outros estados e não têm como pagar”, falou Costa Filho. A nova proposta ainda não chegou à Casa Civil, segundo informações de bastidores colhidas pelo portal R7.

O Prouni é um programa gerido pelo Ministério da Educação, e que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições de ensino privadas. Tais alunos também podem usar estas bolsas para participar de sequenciais de formação específica, também em instituições particulares.

Vale lembrar que inicialmente o plano era fazer com que este programa atendesse apenas os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Outra possibilidade de ampliação do programa também está sendo analisada pelo novo ministro. Ele quer fazer com que o Voa Brasil também inclua viagens internacionais, considerando o mesmo público estudantil. “Estamos trabalhando isso também com as companhias”, disse o ministro.

“O aluno de escola pública que quer fazer um curso em Cambridge, em Harvard, não tem condições de fazer. Essa pode ser uma proposta que venha a surgir nesse programa. Estamos trabalhando com as companhias aéreas para fazer um belo programa”, disse Silvio Costa Filho. A ideia inicial do projeto era permitir a liberação da passagem de R$ 200 apenas para as viagens internas.

O ministro também disse que vai seguir a parceria com o Ministério do Turismo para fazer com que cada vez mais pessoas possam viajar para mais regiões do país.