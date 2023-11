Você deveria fazer suas compras de Natal durante a Black Friday ou a Cyber ​​​​Monday deste ano?

O Natal está chegando e as ofertas também são, com Vendas da Black Friday e ofertas da Cyber ​​​​Monday vindo com ofertas e promoções incríveis para os consumidores para o Temporada de férias.

Ambas as vendas são próximas e algumas pessoas podem pensar que os negócios são semelhantes, mas não são, com diferenças, vantagens e desvantagens. Os consumidores devem estar cientes de onde podem obter o melhor negócio pelo seu dinheiro.

Existe alguma diferença entre ambos?

Historicamente, Segunda-feira cibernética tem sido o dia preferido dos compradores on-line, já que Sexta-feira preta era tradicionalmente associado a eventos nas lojas durante os primeiros anos da temporada de compras natalinas.

Os dias de ofertas noturnas exclusivas para compradores presenciais já ficou para trás, já que os principais varejistas agora lançam seus descontos online a partir do Dia de Ação de Graças. Consequentemente, a diferença entre as ofertas da Black Friday e da Cyber ​​​​Monday tornou-se quase insignificante.

Então, quando devo comprar?

Escolher as ofertas da Cyber ​​​​Monday em vez da Black Friday oferece a vantagem da ausência de interrupções durante o tempo com a família. Dado que a maioria das vendas da Cyber ​​​​Monday começa no fim de semana, as compras durante este período podem ser mais tranquilas em comparação com a correria do jantar imediatamente após o Dia de Ação de Graças.

No entanto, você deve levar em consideração que ambas as vendas podem ter negócios diferentes e também pode haver falta de estoque. Portanto, você deve escolher com cuidado se deseja comprar na Cyber ​​​​Monday ou na Black Friday.