Você sabia? Nesses 10 países o real vale mais do que a moeda local

Você sabia que o real brasileiro pode ter um alto valor em relação a outras moedas ao redor do mundo? Embora o real possa ser desvalorizado em comparação com o dólar americano e o euro, há países em que a moeda brasileira é mais valorizada do que a moeda local. Isso significa que você pode aproveitar ao máximo seu dinheiro ao viajar para esses destinos. Neste artigo, vamos explorar dez países em que o real é bem valorizado e descobrir as maravilhas que cada um deles tem a oferecer.

1. Marrocos

Marrocos, localizado no norte da África, é um país conhecido por suas paisagens desérticas, cidades históricas e cultura rica. O real brasileiro tem uma valorização significativa em relação à moeda local, o dirham marroquino. Atualmente, 1 dirham marroquino é equivalente a cerca de R$ 0,49 e 1 real brasileiro é equivalente a aproximadamente 2,03 dirhams marroquinos. Com essa taxa de câmbio favorável, você pode explorar as cidades imperiais de Marrakech, Fez e Casablanca, visitar os exuberantes oásis do Deserto do Saara e se perder nas charmosas medinas medievais.

2. México

O México é um país vibrante e diversificado, conhecido por suas praias deslumbrantes, sítios arqueológicos e rica cultura. O real brasileiro também tem uma vantagem em relação à moeda local, o peso mexicano. Atualmente, 1 peso mexicano equivale a cerca de R$ 0,28 e 1 real brasileiro é equivalente a aproximadamente 3,58 pesos mexicanos. Com essa taxa de câmbio favorável, você pode explorar as ruínas antigas de Chichén Itzá, relaxar nas praias paradisíacas de Cancún e mergulhar na vibrante cena gastronômica de Cidade do México.

3. África do Sul

A África do Sul é um país fascinante, repleto de paisagens deslumbrantes, vida selvagem abundante e uma rica cultura. O real brasileiro é valorizado em relação ao rand sul-africano. Atualmente, 1 rand sul-africano equivale a cerca de R$ 0,27 e 1 real brasileiro é equivalente a aproximadamente 3,73 rands sul-africanos. Com essa taxa de câmbio favorável, você pode fazer safáris emocionantes no Parque Nacional Kruger, explorar a vibrante cidade do Cabo e desfrutar das belas praias ao longo da Costa do Ouro.

4. República Tcheca

A República Tcheca é um país encantador, conhecido por suas cidades medievais bem preservadas, castelos deslumbrantes e cervejas deliciosas. O real brasileiro também tem uma vantagem em relação à moeda local, a coroa tcheca. Atualmente, 1 coroa tcheca equivale a cerca de R$ 0,22 e 1 real brasileiro é equivalente a aproximadamente 4,58 coroas tchecas. Com essa taxa de câmbio favorável, você pode explorar o Castelo de Praga, caminhar pelas ruas de paralelepípedos de Cesky Krumlov e saborear as famosas cervejas tchecas em pubs tradicionais.



5. Egito

O Egito é um país repleto de história e mistério, com monumentos milenares, como as pirâmides de Gizé e os templos de Luxor. O real brasileiro é mais valorizado em relação à moeda local, a libra egípcia. Atualmente, 1 libra egípcia equivale a cerca de R$ 0,16 e 1 real brasileiro é equivalente a aproximadamente 6,12 libras egípcias. Com essa taxa de câmbio favorável, você pode explorar as maravilhas do Antigo Egito, desfrutar de um cruzeiro pelo rio Nilo e se encantar com a animada cultura egípcia.

6. Uruguai

O Uruguai é um país encantador na América do Sul, conhecido por suas belas praias, cidades históricas e culinária deliciosa. O real brasileiro também é mais valorizado em relação à moeda local, o peso uruguaio. Atualmente, 1 peso uruguaio equivale a cerca de R$ 0,13 e 1 real brasileiro é equivalente a aproximadamente 7,91 pesos uruguaios. Com essa taxa de câmbio favorável, você pode relaxar nas praias de Punta del Este, explorar a charmosa cidade velha de Colônia del Sacramento e saborear as famosas carnes uruguaias em um tradicional churrasco.

7. Índia

A Índia é um país fascinante e diversificado, conhecido por seus templos deslumbrantes, monumentos históricos e culinária rica em sabores. O real brasileiro também tem uma vantagem em relação à moeda local, a rupia indiana. Atualmente, 1 rupia indiana equivale a cerca de R$ 0,061 e 1 real brasileiro é equivalente a aproximadamente 16,49 rúpias indianas. Com essa taxa de câmbio favorável, você pode explorar os templos de Varanasi, maravilhar-se com o Taj Mahal em Agra e experimentar a diversidade cultural das cidades indianas.

8. Argentina

A Argentina é um país deslumbrante na América do Sul, conhecido por suas paisagens deslumbrantes, cultura do tango e deliciosa culinária. O real brasileiro é mais valorizado em relação à moeda local, o peso argentino. Atualmente, 1 peso argentino equivale a cerca de R$ 0,014 e 1 real brasileiro é equivalente a aproximadamente 69,33 pesos argentinos. Com essa taxa de câmbio favorável, você pode explorar a vibrante Buenos Aires, visitar as impressionantes Cataratas do Iguaçu e desfrutar de um bom vinho nas vinícolas de Mendoza.

9. Chile

O Chile é um país incrível, com uma variedade de paisagens deslumbrantes, que vão desde o deserto do Atacama até as montanhas dos Andes. O real brasileiro também tem uma vantagem em relação à moeda local, o peso chileno. Atualmente, 1 peso chileno equivale a cerca de R$ 0,0056 e 1 real brasileiro é equivalente a aproximadamente 180,09 pesos chilenos. Com essa taxa de câmbio favorável, você pode explorar a animada capital Santiago, fazer trekking nas trilhas de Torres del Paine e desfrutar de atividades ao ar livre ao longo da costa do Pacífico.

10. Colômbia

A Colômbia é um país vibrante e diversificado, com uma rica cultura, belas praias e paisagens deslumbrantes. O real brasileiro é mais valorizado em relação à moeda local, o peso colombiano. Atualmente, 1 peso colombiano equivale a cerca de R$ 0,0012 e 1 real brasileiro é equivalente a aproximadamente 809,80 pesos colombianos. Com essa taxa de câmbio favorável, você pode explorar a colorida cidade de Cartagena, visitar as paisagens exuberantes da região do café e descobrir a rica história e cultura de Bogotá.

Aproveite a valorização do real nesses países para viagens

Viajar para destinos internacionais onde o real é mais valorizado pode ser uma ótima maneira de aproveitar ao máximo seu dinheiro. Marrocos, México, África do Sul, República Tcheca, Egito, Uruguai, Índia, Argentina, Chile e Colômbia oferecem experiências únicas e encantadoras que podem ser exploradas sem estourar o orçamento. Com a taxa de câmbio favorável, você pode se deliciar com a culinária local, descobrir paisagens deslumbrantes, imergir em culturas fascinantes e criar memórias inesquecíveis. Não deixe de considerar esses destinos ao planejar sua próxima viagem internacional.