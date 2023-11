Você sabia que o CADÚNICO oferece ESTES benefícios?

O CadÚnico representa uma ampla base de dados criada para coletar informações de todas as famílias que estão registradas nos programas sociais governamentais. Este banco de dados é gerido tanto pelo governo federal quanto pelos governos estaduais e prefeituras locais.

É um instrumento utilizado pelas três esferas de governo para facilitar a implementação e o monitoramento dos programas sociais disponíveis à população. Mas, existem muitos benefícios escondidos que são oferecidos pelo CadÚnico, ou seja, poucos recebem por falta de conhecimento.

Lista com os benefícios oferecidos pelo Cadastro Único

Ao desenvolver programas sociais, o poder executivo considera as necessidades das famílias inscritas como base. Por isso, existe um mecanismo para identificar as famílias que precisam receber ajuda social. Esse mecanismo é o CadÚnico, que atualmente armazena informações de todos os beneficiários do Bolsa Família e de outros programas sociais, tais como:

Bolsa Família ;

; Auxílio Gás dos Brasileiros (Vale-Gás);

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Isenção de Taxas em Concursos Públicos;

ID Jovem;

Carteira do Idoso;

Minha Casa Minha Vida;

Telefone Popular;

Bolsa Verde;

Isenção na inscrição para o ENEM;

Água Para Todos;

Aposentadoria para quem tem baixa renda;

Isenção nos concursos públicos;

Carta social;

Programa Nacional da Reforma Agrária;

Água pra Todos;

Brasil Alfabetizado;

Bolsa Verde;

Fomento à atividade produtiva rural;

PETI (Programa da Erradicação de Trabalho Infantil);

Programa Nacional do Crédito Fundiário;

Programa Cirterna;

Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Os benefícios acima mencionados representam os principais programas aos quais as famílias cadastradas no Cadastro Único podem ter acesso. Cada programa possui critérios específicos, e para receber esses benefícios, é necessário cumprir os requisitos estabelecidos pelo governo.

Além disso, o banco de dados também é utilizado por prefeituras e governos estaduais, pois existem programas específicos criados para atender a cidades ou estados que não estão listados aqui. Portanto, há benefícios específicos que somente podem ser recebidos por pessoas que residem em determinadas localidades.

Como se inscrever no Cadastro Único



O Cadastro Único é o principal sistema governamental por meio do qual as pessoas podem se registrar para ter acesso aos programas sociais. Para se inscrever, é necessário ter uma renda mensal que não ultrapasse meio salário mínimo (R$660) por pessoa, ou no máximo três salários mínimos.

A inscrição nos programas sociais se realiza por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo do seu município. O responsável pela família deve apresentar os documentos pessoais de todos os membros da família, como CPF, comprovante de renda e comprovante de residência atualizado.

Um dos programas mais procurados é o Bolsa Família, que atende mais de 21 milhões de cidadãos em situação de vulnerabilidade, pagando R$600 por mês. Além disso, tem os benefícios adicionais que podem dobrar o valor mínimo.

Calendário para pagamentos do Bolsa Família no mês de novembro

Em novembro, o Bolsa Família começará a realizar os pagamentos nesta semana, terminando em 30 de novembro, de acordo com o número final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Se você já é um beneficiário, confira o calendário abaixo:

Aqueles que têm o NIS terminando em 1 – saque disponível em 17 de novembro;

Quem tem o NIS terminando em 2 – saque disponível em 20 de novembro;

Quem tem o NIS terminando em 3 – saque disponível em 21 de novembro;

Aqueles que têm o NIS terminando em 4 – saque disponível em 22 de novembro;

Aqueles que têm o NIS terminando em 5 – saque disponível em 23 de novembro;

Quem tem o NIS terminando em 6 – saque disponível em 24 de novembro;

Quem tem o NIS terminando em 7 – saque disponível em 27 de novembro;

Aqueles que têm o NIS terminando em 8 – saque disponível em 28 de novembro;

Aqueles que têm o NIS terminando em 9 – saque disponível em 29 de novembro;

Quem tem o NIS terminando em 0 – saque disponível em 30 de novembro.