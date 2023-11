Você sabia que TEM QUE LIMPAR O CELULAR de vez em quando?

Entender a importância da limpeza do celular é crucial para preservar a longevidade do seu dispositivo. Portanto, é necessário entender as principais informações para efetuar a higienização do seu aparelho de forma adequada.

Dessa forma, será possível manter o celular em boas condições e garantir seu desempenho ideal. É isso mesmo! Poucas pessoas sabem, mas limpar o smartphone pode até mesmo fazê-lo ficar mais rápido e funcional.

Qual a relevância da higienização do celular?

Conforme pesquisas divulgadas na internet, os smartphones podem se tornar verdadeiros depósitos de colônias de bactérias se não forem higienizados corretamente. Além disso, os esforços para manter as mãos limpas com o uso de álcool em gel podem ser em vão se o usuário não adotar medidas semelhantes para higienizar seu celular.

Portanto, aprender como limpar o aparelho não é apenas uma questão de cuidado com o dispositivo, mas também de preservação da saúde do próprio usuário.

Passos iniciais para a higienização do celular

Higienizar o celular é uma medida essencial para eliminar germes e bactérias que podem se acumular na superfície do aparelho. Antes de iniciar o processo de higienização, é importante seguir as diretrizes a seguir:

Lave minuciosamente as mãos

Antes de qualquer coisa, é fundamental certificar-se de que suas mãos estejam devidamente limpas. Afinal, ao longo do dia, elas podem abrigar um grande número de bactérias. Portanto, lave cuidadosamente as mãos antes de iniciar a limpeza do seu celular. Isso ajudará a evitar a transferência de manchas de gordura, por exemplo.



Desligue o aparelho

Antes de começar, desligue o aparelho e desconecte todos os cabos e acessórios. Isso evitará qualquer dano acidental durante o processo de limpeza, especialmente nas portas de carregamento do dispositivo.

Retire a capinha protetora

Se você utiliza uma capinha protetora em seu celular, remova-as para realizar a limpeza separadamente. Afinal, é comum que esses acessórios acumulem grandes quantidades de sujeira, então é aconselhável limpá-los regularmente. Para limpar a superfície, siga essas instruções para garantir que você está tomando os devidos cuidados:

Utilize um pano de microfibra macio e limpo para remover sujeira, poeira e impressões digitais da tela e da parte traseira do celular;

Com cuidado, passe o pano pelas câmeras do celular para remover sujeiras e manchas que podem afetar a qualidade das fotos;

Se o seu aparelho estiver equipado com películas de proteção, utilize um pano fino para limpar suas extremidades.

Como desinfetar o celulaar

Agora, vamos abordar o processo de desinfecção do celular:

Use um pano de microfibra levemente umedecido com uma solução de álcool isopropílico e água. A proporção ideal é de 70% de álcool isopropílico e 30% de água;

Tenha cuidado ao limpar as aberturas, como os alto-falantes e as portas de carregamento. Use um cotonete umedecido com a solução de álcool isopropílico para limpar essas áreas com atenção;

Siga as orientações do fabricante para limpar a capa e o estojo do celular. Alguns podem ser lavados com água e sabão neutro, enquanto outros podem ser higienizados com um pano úmido;

Após concluir a limpeza do celular, lave as mãos novamente para garantir que você não está transferindo sujeira ou germes de volta para o aparelho;

Certifique-se de que o celular esteja completamente seco antes de ligá-lo ou de recolocar a capa e o estojo.

A frequência de limpeza deve levar em consideração o uso do celular e o ambiente em que é utilizado. Se compartilhar o celular com outras pessoas ou o utilizar em locais externos, é aconselhável fazer a limpeza e desinfecção mais frequentemente, possivelmente duas ou três vezes por semana.

Sempre siga as recomendações do fabricante do celular para evitar danos durante a limpeza. Ademais, consulte o manual de instruções do seu aparelho para garantir que ele seja tratado adequadamente.

Para preservar a vida útil do seu dispositivo, lembre-se de evitar ações que podem causar danos ao celular, como:

Usar panos ásperos, papel toalha;

Não borrifar líquidos diretamente no aparelho;

Evitar limpar enquanto estiver conectado à energia elétrica;

Não utilizar produtos de limpeza abrasivos, sprays ou líquidos diretamente na tela.

Cuidar adequadamente do seu celular contribui para uma vida útil mais longa e é uma prática sustentável.