Von Miller se entrega após emissão de mandado de prisão

De acordo com um porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Dallas, a estrela do Buffalo Bills foi autuada no Departamento de Polícia de Glenn Heights em Glenn Heights, Texas, por volta das 16h CT na quinta-feira.

Von Miller foi acusado de se tornar violento com uma mulher grávida esta semana – empurrando-a, puxando-lhe o cabelo e colocando as mãos em volta do pescoço dela em uma discussão acalorada.

As alegações perturbadoras estão todas explicitadas em um mandado de prisão criminal emitido para a estrela do Buffalo Bills na quarta-feira.

Nos documentos, obtidos por TMZ Esportesas autoridades dizem que o confronto começou inicialmente dentro do apartamento de Miller na área de Dallas por volta das 10h40 da manhã de quarta-feira … quando ele e a mulher discutiram sobre seus planos de viagem para o fim de semana.

De acordo com os documentos, a mulher ficou chateada durante a briga, saiu do quarto e entrou no escritório da casa, batendo a porta atrás dela… o que deixou Miller “visivelmente irritado”.

As autoridades dizem nos documentos que Miller entrou na sala e exigiu que ela deixasse o local. A mulher, segundo os documentos, disse que obedeceria – embora quisesse pegar um laptop e alguns celulares na residência, pois “ambos eram coabitantes da unidade”.

Foi quando Miller, no entanto, supostamente transformou as coisas em algo físico.

Nos documentos, as autoridades dizem que a vítima alegou que Miller se aproximou dela enquanto ela pegava suas coisas e a empurrou e empurrou repetidamente.

“Enquanto a altercação acontecia”, escreveram as autoridades no mandado, a mulher “continuou gritando ‘Pare, estou grávida’”.

Mas, a vítima disse às autoridades que Miller acabou empurrando-a para uma cadeira – antes de usar uma mão para aplicar pressão em seu pescoço “por 3 a 5 segundos antes de soltá-la”. A mulher disse às autoridades, segundo os médicos, que sentia dor, mas “não tinha dificuldade para respirar”.

Miller então supostamente jogou o laptop da mulher no chão e pisou nele. As autoridades dizem que a mulher disse a eles que quando foi buscar o dispositivo eletrônico, o jogador da NFL “puxou-a pelos cabelos, arrancando um pedaço de cabelo e fazendo-a cair no chão”.

Autoridades nos documentos dizem que Miller mais tarde a empurrou para um sofá e “colocou pressão em seu pescoço com as duas mãos, novamente causando dor, mas sem dificuldade para respirar”.

“Quando [the woman] levantou-se ela afirmou para [Miller] ela ia chamar a polícia, resultando em [Miller] deixando a residência”, disseram as autoridades nos documentos.

Getty Mandado de prisão emitido para estrela da NFL Von Miller por agressão a mulher grávida



De acordo com o mandado, quando a polícia chegou ao local, a mulher – que dizia estar grávida de seis semanas – apresentava escoriações visíveis na mão esquerda, além de hematomas no pescoço, abdômen e bíceps esquerdo.

Miller, de 34 anos, agora é procurado por uma acusação criminal de agressão a uma pessoa grávida – embora na tarde de quinta-feira ele ainda não tivesse sido formalmente preso.

Miller – natural de DeSoto, Texas – juntou-se ao Bills em 2022 após uma temporada de sucesso com o Denver Broncos e LA Rams… e apesar de um bom começo com sua nova equipe em seu primeiro ano, ele tem sido bastante ineficaz nesta temporada retornando de uma lesão do LCA.

Buffalo está atualmente em sua semana de despedida.