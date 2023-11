Votação Miss Universo 2023: Como votar online nos concursos Miss Universo 2023?

Ta 72ª edição do Miss Universo O concurso acontecerá em El Salvador no dia 18 de novembro, no Ginásio Nacional José Adolfo Pineda, em San Salvador.

O evento será transmitido ao vivo às 20h ET, com os Estados Unidos sendo representados por Noelia Voigt, uma jovem competidora de ascendência venezuelana-americana.

Miss Portugal (mulher trans) lutará para ganhar o Miss Universo 2023Marca English

Os participantes podem votar pelo site oficial ou pelo aplicativo Miss Universo, com opções de pacotes de votação gratuitos e pagos disponíveis. Somente serão contabilizados os votos válidos que cumpram as regras, e qualquer tentativa de adulteração do processo poderá resultar em desclassificação.

Os organizadores do concurso, JKN Universe, LLC e Choicely Oy, anunciaram que se reservam o direito de fazer alterações nas regras e procedimentos de votação.

A elegibilidade para votar inclui indivíduos de todo o mundo com 14 anos ou mais, exceto aqueles que residem em territórios designados como restritos ou sob sanções comerciais pelos Estados Unidos ou pelas Nações Unidas. A competição de Melhor Fantasia terá um período de votação separado anunciado posteriormente.

Os participantes são alertados pelos organizadores contra a adulteração do processo de votação, e qualquer tentativa deliberada de danificar os serviços online ou prejudicar o funcionamento legítimo da votação pode resultar em consequências jurídicas.

Ao participar, os indivíduos concordam em isentar as Partes Isentas de reclamações e responsabilidades decorrentes do seu envolvimento no processo de votação.

Como votar

Os fãs da competição Miss Universo podem votar em sua concorrente favorita para avançar para as semifinais visitando o site MissUniverse.com ou usando o aplicativo oficial da competição em dispositivos Android e Apple.

No entanto, votar não é gratuito e cada voto tem um custo. Pacotes de votação estão disponíveis, começando com um dólar por três votos e indo até US$ 199,99 por mil votos.

“Você pode votar uma vez por concurso (no aplicativo android e ios) pressionando gratuitamente a estrela amarela pressionando a estrela verde na imagem do candidato escolhido, após o qual você poderá emitir votos adicionais sem limite pressionando em a estrela dourada na imagem da candidata escolhida e selecionando o pacote de votação de sua preferência para compra na operadora de celular e/ou cobrança no cartão de crédito, dependendo do seu país”, diz o site oficial do Miss Universo.