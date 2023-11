Vunesp será a banca do concurso Câmara de Campinas

Se você está se preparando para o concurso Câmara de Campinas, fique sabendo que a Vunesp foi escolhida para organizar o certame. Dessa forma, agora você já pode usar o perfil da banca como referência para estudar e aumentar suas chances de aprovação.

Pensando nisso, hoje trouxemos uma série de dicas e informações para te ajudar nessa preparação, além de um resumo geral sobre o certame. Sendo assim, fique com a gente e leia até o final para não perder nenhuma dica importante.

Vunesp será banca do concurso Câmara de Campinas

A Fundação Vunesp foi selecionada para coordenar o Concurso da Câmara Municipal de Campinas SP. A saber, a Prefeitura Municipal disponibilizará 12 oportunidades para candidatos de níveis médio e superior, visando o preenchimento imediato, além da formação de um cadastro reserva.

Portanto, essa é uma oportunidade e tanto para quem sonha com a carreira pública, incluindo aquelas pessoas que ainda não tiveram a chance de cursar uma faculdade.

Vagas e cargos que serão ofertados no certame

A distribuição das vagas que estarão disponíveis no concurso Câmara de Campinas devem ser para os seguintes cargos:

Técnico de Transcrição; Técnico Legislativo; Analista Legislativo (Jurídico); Analista Legislativo (Contador); Analista Legislativo (Pedagogo); Analista Legislativo (Tecnologia da Informação); Procurador;

Como foi o último concurso Câmara de Campinas



O último edital divulgado pela Prefeitura ocorreu em 2014, oferecendo 76 posições com uma remuneração inicial de até R$ 5.872,00. Na ocasião, a responsabilidade pela organização do concurso ficou a cargo do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM).

Cenário geral do certame até o momento

Até agora, esse é um resumo da situação atual do concurso Câmara de Campinas:

Situação atual: Banca definida;

Banca Organizadora: Fundação Vunesp

Cargos: Diversos;

Escolaridade: Níveis médio e superior;

Carreiras: A serem definidas;

Localização: Campinas São Paulo;

Número de Vagas: 12 de preenchimento imediato mais cadastro reserva a ser definido;

Remuneração: Até R$ 5.872,00 (conforme o último edital)

Como se preparar para o concurso Câmara de Campinas

Preparar-se para o Concurso da Câmara Municipal de Campinas SP exige muita disciplina e estratégia, considerando a diversidade de cargos oferecidos e a concorrência pelas quais deve haver.

Para te ajudar com isso, veja a seguir algumas dicas essenciais para que você esteja mais do que pronto para fazer as provas.

1. Entenda o edital

É crucial analisar cuidadosamente o edital do concurso. Assim, quando ele estiver disponível, você deve lê-lo com atenção para compreender os requisitos específicos para cada cargo, a estrutura da prova, o conteúdo programático e outros detalhes relevantes.

Isso ajudará a direcionar seus esforços de estudo de forma mais precisa. Inclusive, você pode contar com a gente para isso, pois traremos em primeira mão as informações do edital quando ele sair.

2. Elabore um cronograma de estudos

Mesmo antes da divulgação do edital, você já pode (e deve) começar a estudar. Dessa forma, organize seu tempo de estudo de maneira eficiente, considerando as áreas de maior peso no exame e aquelas em que você possui mais dificuldade. Ademais, estabeleça metas diárias e semanais para garantir uma cobertura completa do conteúdo.

3. Material adequado para estudar para o concurso Câmara de Campinas

Utilize materiais atualizados e específicos para o concurso da Câmara de Campinas. A saber, materiais como livros, videoaulas e questões anteriores podem ser recursos muito interessantes.

4. Prática com questões anteriores

Resolva questões de edições anteriores do concurso Câmara de Campinas para se familiarizar com o estilo das perguntas e para aprimorar a sua habilidade de gerenciar o tempo durante a prova. Isso também ajudará a identificar áreas que precisam de mais atenção.

5. Simulações de provas

Realize simulações de provas completas para criar um ambiente semelhante ao dia do exame. Assim, essa prática ajuda a reduzir a ansiedade e melhorar seu desempenho sob pressão.

6. Aprofunde-se nos conhecimentos específicos

Dê atenção especial aos conhecimentos específicos do cargo que você deseja conseguir. Seja para Técnico de Transcrição, Analista Legislativo ou qualquer outra posição, uma compreensão mais profunda dessas vagas é fundamental.

7. Aprimore habilidades práticas

Para cargos que envolvem habilidades práticas, como Tecnologia da Informação, por exemplo, pratique em ambientes simulados e mantenha-se atualizado sobre as tendências e avanços na área.

8. Cuide da sua saúde psicológica antes do concurso Câmara de Campinas

Equilibre os estudos com cuidados com a saúde mental. Isso porque descanso adequado, alimentação saudável e pausas regulares são essenciais para um bom desempenho nos estudos.

Gostou das dicas? Então, agora que você já sabe que a Vunesp será a banca organizadora você do concurso Câmara de Campinas SP, coloque essas dicas em prática e aumente suas chances de sucesso.