WAGS na World Series: Madisyn Seager lidera as comemorações

Ganhar a World Series é o sonho de todo aspirante a jogador de beisebol, mas apesar dos Texas Rangers reivindicarem o prêmio, os jogadores não foram os que mais comemoraram, já que suas esposas e namoradas (WAGs) lhes mostraram como se faz.

Madisyn Seageresposa de Corey Seager (que ganhou o MVP da World Series), liderou o WAGS nas comemorações que contaram com muita tequila e dança a partir de vislumbres vistos nas redes sociais enquanto festejavam com seus entes queridos e companheiros de equipe.

A Sra. Seager foi filmada ajoelhada enquanto alguém derramava tequila direto em sua garganta, antes de ela pular e começar a bater palmas e pular enquanto se mostrava a vida da festa.

Madisyn Seager derrotando Don Julio em 1942 na festa pós-World Series do Texas Rangers

“Madame presidente me mostrando porque quase vomitei em mim mesmo quando ela me obrigou a fazer isso” Clara Smithque postou o vídeo, escreveu no Instagram.

Smith também foi ao Chase Field com um par de óculos de proteção no final do concurso, enquanto legendava sua ‘história’ no Instagram com “agora vamos festejar, mfkerssss”.

Brenna Karwichque está acoplado Nathaniel Lowe, foi aplaudida enquanto dançava em uma mesa com uma camisa com o nome de seu namorado. Eles também compartilharam uma dança de ‘1, 2, Step’ de Ciara em um clipe diferente.

Claire Smith e Kenzie Heim na festa pós-World Series do Texas Rangers

Rangers vencem a World Series

Final do nono lugar no maior jogo de beisebol da Terra. Arizona Diamondbacks estão em sua última saída. Se Josh Sborz recebe um strike, acabou e os Rangers vencem. Ele entrega a bola… STRIKE TRÊS CHAMADO! O rangers do Texas são campeões mundiais pela primeira vez na história!

Depois de 162 jogos da temporada regular e 17 partidas da pós-temporada, o estado Lone Star finalmente conquistou sua primeira World Series e conseguiu o necessário direito de se gabar sobre o Houston Astros, que eliminou na American League Championship Series.

Claire Smith comemorando no Chase Field

Aquele que sentiu as emoções foi Loweo jogador da primeira base do Rangers, que estava em campo quando Sborz deu o terceiro golpe no final da temporada em Chaleira Marte.

“Este é um grupo especial”, disse Lowe num brinde emocionado aos seus colegas. “Existem bons navios e navios de madeira, navios que navegam no mar.

“Mas os melhores navios são amizades e campeonatos.”

O Rangers entrou no jogo 5 com uma vantagem de 3-1 na série, sabendo que uma vitória lhes garantiria o prêmio desejado.

Nathaniel Lowe faz um discurso

E talvez os nervos os tenham afetado no início, pois demoraram sete entradas antes de finalmente conseguirem avançar como Corey Seager voltou para casa para marcar na terceira base graças a Mitch Garveré um golpe de base intermediário.

Eles então selaram o acordo no nono, após um golpe de Jonas Heim deu a ele e sua equipe duas corridas disputadas e uma vantagem de 3 a 0, antes de um home run de Marcus Semien ampliou a vantagem para 5-0.