Wallace eclipsa a todos com sua rodada de 60 e nove birdies consecutivos no DP World Tour Championship

EUNo mundo do esporte há performances que ficam na história como 63 pontos da Jordânia em 1986, no Boston Garden, ou como as 60 tacadas com nove birdies consecutivos – nos nove buracos finais – que Matt Wallace acertou na terceira rodada do Campeonato Mundial DP Em Dubai.

Embora possa parecer incrível, o inglês não bateu o recorde de birdies consecutivos no European Tour.

Ele ‘só’ conseguiu igualar a marca de James Nitties estabelecido em 2019 durante o ISPS Handa Vic Open. O recorde do PGA Tour também é de nove, mantido pore Mark Calcavecchia (Aberto do Canadá 2009). O que ninguém no mundo do golfe jamais fez foi terminar metade do percurso com todos os birdies, neste caso os segundos nove buracos.

Wallace também igualou o recorde de total de birdies em uma rodada: 12. Ele agora divide o recorde com Fred Couples, Ernie Els, Russell Claydon, Darren Clarke, Jeppe Huldahl e Raphael Jacquelin. Ele também esteve perto de igualar a rodada mais baixa do European Tour, que ainda está nas mãos de Oliver Fisher com 59 golpes.

Tudo isso fez Wallace o líder indo para a rodada final. Aqueles que puderam apreciar o desempenho do jogador britânico notaram que suas tacadas de aproximação nos nove buracos traseiros foram melhores do que boas. Ele fez o golfe parecer um esporte fácil.

“Foi um dia maravilhoso e o que eu queria era entrar na briga. A verdade é que não caí na ideia de poder fazer 59 e acho que isso me ajudou um pouco. Joguei muito bem na reta final”, explicou Wallace.

Jon Rahm ainda tem uma chance

Em outro lugar, Jon Rahm ainda mantém as esperanças de vitória após uma rodada de 67. Ele teria terminado com uma pontuação ainda melhor se sua tentativa de águia no dia 18 tivesse ocorrido.

Os seus ferros não foram os de sexta-feira, onde teve a oportunidade de terminar com uma pontuação melhor do que os 66 com que finalizou. O basco provavelmente sabe que no domingo não conseguirá marcar 65 e a vitória não dependerá apenas dele, embora seja um especialista em reviravoltas.

Talvez um 62 como o que ele acertou no BMW PGA Championship em 2022 o aproximasse de seu objetivo, mas terminar assim seria uma grande façanha.