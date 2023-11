Wembanyama ainda invicto contra Durant, já que o Suns não consegue completar uma grande recuperação contra o Spurs

Tele incentivo de São Antônio (3-2) derrotou novamente o Fênix Sóis (2-3) na noite de quinta-feira no Footprint Center para Victor Wembanyama permanecer invicto contra Kevin Durantum de seus favoritos NBA jogadoras.

Wembanyama, de 19 anos, marcou 38 pontos, a melhor marca do jogo, 20 pontos a mais do que acumulou dois dias antes na vitória de um ponto sobre o Phoenix. Desta vez, Devin Booker voltou de lesão, mas mesmo sua presença não foi suficiente para superar o San Antonio.

A reação inestimável de Kevin Durant ao descobrir que ele é o jogador favorito de WembyParker Johnson

Booker, de 27 anos, registrou 31 pontos, o recorde do time, em um triplo-duplo, enquanto Durant somou 28 pontos para empatar o jogo com 116 cada no quarto período, depois de ter perdido por 27 pontos.

O Phoenix nunca liderou o jogo, já que sua recuperação no quarto período foi atenuada pelo chute de Wembanyama.

Cinco outros jogadores do Spurs registraram pontuação de dois dígitos, incluindo Zach Collins (19), Devin Vassell (17), Jeremy Sochan (14), Cedi Osman (13) e Três Jones (12).

Victor Wembanyama entra em companhia de elite

Wemby adicionou 10 rebotes e um par de assistências bloqueios e roubos de bola tornando-se o único outro adolescente além de Durant e Lebron James registrar mais de 35 pontos, mais de 10 rebotes e pelo menos duas rejeições em um jogo.

A primeira escolha geral do draft totalizou 103 pontos em seus primeiros cinco jogos na carreira, um início histórico para um NBA carreira.

David Robinson é o único outro estreante na história do Spurs a marcar pelo menos 100 pontos em cinco jogos.

Os Spurs recebem o Raptors de Toronto no domingo e Suns visitam o Filadélfia 76ers no sábado.