Wembanyama decepciona: nem mesmo um estreante entre os 10 primeiros da história

Tele NBA parecia entrar em uma nova era em junho passado com a chegada de Victor Wembanyama. O de 2,24 metros O animal apareceu na liga como se fosse um marciano graças às suas extraordinárias qualidades físicas que o tornaram um ‘Unicórnio’ raramente visto em uma quadra de basquete.

Depois de mais de um mês de competição, podemos fazer uma avaliação abrangente do desempenho do jogador chamado a mudar o destino do incentivo de São Antônio. Embora ele seja e será uma estrela muito importante na NBA, também é verdade que o hype que nos foi vendido com a sua chegada foi totalmente exagerado. Os números ditaram assim o veredicto.

Wembanyama enfrenta Curry e não perde um triplo antes dos Spurs enfrentarem os Kings

Longe do incentivo de São Antônio tendo a melhor temporada de sua história – é um dos últimos times da Conferência Oeste e não entrará nos Play Offs – Wemby não está fazendo a diferença esperada em um time eminentemente perdedor.

O jogador está acertando arremessos e protagonizando, mas seus 43% de acerto em arremessos de dois pontos e 26% em arremessos de três pontos deixam a desejar. Suas médias após um mês de competição são de 19 pontos por jogo, pouco mais de 9 rebotes e só se destaca na seção de bloqueios com 2,6 partidas por jogo. Apesar de tudo isso, nem mesmo esta última seção o levou a liderar a NBA, sendo considerado até hoje mais como uma atração exótica em quadra do que como um jogador que pode fazer a diferença.

Longe de ser o melhor da história

O animalO impacto de não pode ser comparado ao de outros novatos que fizeram a diferença desde o primeiro dia. Jogadores internos como Shaquille O’Neal‘O Almirante’ ou ‘O Sonho’ ultrapassaram em muito as médias atuais de Wembyque também se viu num contexto de NBA muito mais predisposto a grandes estatísticas do que no passado, quando realmente defendia.

‘The Unicorn’ nem está entre os 10 primeiros números históricos para um novato na NBA. Se ele não tomar cuidado, ficará sem o estreante do ano.

O animal, com quem não havia dúvidas de que deveria ser a escolha número 1 neste Draft, encontrou-se com um concorrente inesperado na forma de outro ‘Unicórnio’. O Trovão da cidade de Oklahoma tem uma joia de 2,16 m de altura que tem um talento especial para marcar cestas no drible. Este ano, sem ir mais longe, ele já derrotou o Guerreiros do Golden State assim.

O TrovãoO ‘Unicórnio’ sofreu uma grave lesão no joelho na temporada passada e não conseguiu estrear até esta temporada, com médias de 17,1 pontos, 8,1 rebotes e 2,3 bloqueios em um time que luta pelo primeiro lugar na Conferência Oeste. A estatística mais chocante é que ele está atirando 55,7% na faixa de dois pontos e 43,4% na faixa de três pontos.