Wembanyama soma 27 pontos, mas o Spurs não consegue superar o dinâmico De’Aaron Fox

Victor Wembanyama parece ficar mais confortável no lado ofensivo em NBA configurações com cada jogo que passa. Na noite de sexta-feira, ele teve o terceira melhor noite de pontuação de sua carreira, investindo 27 pontos em pouco menos de 50% de filmagem.

A pontuação não foi suficiente, pois o incentivo de São Antônio caiu para o Reis de Sacramento 129-120. De’Aaron Fox foi simplesmente imparável para Sacramento, colocando 43 pontos em 24 tentativas enquanto também marcava oito rebotes e sete assistências.

Wembanyama não consegue acompanhar Fox e Sabonis

Embora tenha sido um jogo bastante equilibrado, os Kings acertaram mais três pontos e foram um pouco mais eficientes naquela noite. A defesa dos Spurs não jogou bem, e os Kings – particularmente Domantas Sabonis – não hesitou em vá para Wembanyama em situações individuais.

Wemby acabou com um pior jogo -31 mais-menos. Ele virou a bola quatro vezes e cometeu três faltas e não marcou bloco único pela primeira vez em toda a temporada.

Definitivamente não foi seu melhor jogo no geral, mas ele não deixou de entregar jogadas de destaque Durante a noite.

Fox fechou o jogo com forte impulso e finalizou para colocar os Kings subiu sete com 51 segundos restantes no jogo.

Os Spurs não terão muito descanso, pois são os anfitriões da cambaleante Grizzlies de Memphis no Sábado à noite. Fox e os Reis lutam contra Luka Doncic e a Dallas Mavericks no domingo.