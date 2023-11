O WhatsApp, um dos aplicativos de comunicação mais populares do mundo, sempre esteve na vanguarda da inovação. Com milhões de usuários no Brasil, ele se estende muito além de ser apenas uma plataforma para interações sociais entre amigos, abrangendo até mesmo o âmbito empresarial.

WhatsApp anuncia um grande avanço na comunicação; confira

Nos últimos meses, a Meta, empresa por trás do WhatsApp, tem surpreendido os usuários com uma série de inovações tecnológicas, e uma delas está chamando a atenção de todos: o novo recurso de chat de áudio.

O futuro da comunicação: WhatsApp revoluciona com novo recurso

Recentemente, a Meta anunciou uma funcionalidade revolucionária que promete substituir as tradicionais e por vezes inconvenientes ligações em grupo no WhatsApp. Agora, será possível criar conversas de voz com até 33 pessoas.

Em suma, esta função, semelhante às chamadas, oferece aos usuários a liberdade de optar por participar ou não de uma conversa, criando uma experiência mais flexível e menos intrusiva. Contudo, a dinâmica desse novo recurso é comparável aos servidores do Discord. Visto que balões de conversa em áudio serão exibidos, e o usuário poderá escolher participar ao clicar neles.

Desse modo, caso não deseje participar, basta avançar para a próxima mensagem. Assim, evitando notificações indesejadas de chamadas em grupo, tornando a experiência de uso do aplicativo muito mais fluida e personalizada.

Funcionamento prático da novidade

Esta funcionalidade está atualmente disponível apenas para as versões Beta do WhatsApp. No entanto, em breve será estendida a todos os usuários. Dessa maneira, os balões de conversa funcionarão como salas de bate-papo, onde quem entrar poderá participar de uma ligação de voz.



No entanto, ao contrário das chamadas de grupo tradicionais, os usuários terão a opção de entrar ou não, sem serem automaticamente incluídos. Portanto, os usuários terão a liberdade de participar de várias conversas simultaneamente, escolhendo aquelas que mais se adequam aos seus interesses. Certamente, isso promove uma maior interação entre os usuários, aumentando o engajamento dentro da plataforma do WhatsApp.

Expectativas para o futuro

Embora não haja uma data específica para a implementação geral deste recurso, tudo indica que, se aprovado, estará disponível para usuários de Android e iOS até o primeiro bimestre de 2024. Além disso, nos últimos meses, o WhatsApp tem investido consideravelmente em personalização e na melhoria da experiência do usuário, contando com ferramentas e extensões de terceiros.

De forma geral, à medida que olhamos para o futuro, as expectativas giram em torno das novidades que a Meta reserva para o ano de 2024.

Em resumo, especialistas sugerem um foco crescente no uso de inteligência artificial dentro de suas plataformas, indicando uma trajetória de inovação contínua e aprimoramento das funcionalidades do WhatsApp e demais aplicativos da empresa.

Portanto, o WhatsApp continua a surpreender seus usuários, mostrando-se como um dos pioneiros na evolução da comunicação digital. Desse modo, o app traz constantemente novas funcionalidades que transformam a maneira como interagimos e nos conectamos. Uma vez que com o novo chat de áudio, o futuro das comunicações parece ainda mais promissor dentro desta plataforma tão popular.

Cuidado com diversos golpes que envolvem o WhatssApp

A clonagem de conta no WhatsApp é um golpe comum. Nesse contexto, os golpistas conseguem acesso ao seu número de telefone e ativam o WhatsApp em outro dispositivo. Assim, eles podem pedir dinheiro em seu nome ou obter informações sensíveis de seus contatos. Por isso, ative a autenticação em duas etapas no WhatsApp para adicionar uma camada extra de segurança à sua conta.

Pedidos de dinheiro ou informações pessoais

Desconfie de mensagens solicitando informações pessoais, senhas, códigos de verificação ou solicitações de transferência de dinheiro. Uma vez que os golpistas frequentemente se passam por amigos ou familiares em situações de emergência. Portanto, sempre confirme diretamente com a pessoa por meio de outra plataforma antes de responder ou agir.