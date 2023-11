Whatsapp: Duas contas no mesmo celular É POSSÍVEL! Veja como

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, permitindo que milhões de pessoas se comuniquem de forma fácil e conveniente. Recentemente, uma função muito aguardada pelos usuários foi lançada: a possibilidade de ter duas contas ativas no mesmo dispositivo.

Essa atualização traz muita conveniência para aqueles que precisam gerenciar contas pessoais e profissionais sem ter que alternar entre telefones ou chips. Neste artigo, vamos te ensinar o passo a passo para conectar duas contas do WhatsApp no mesmo celular.

A novidade aguardada por muitos usuários

Por muito tempo, os usuários do WhatsApp precisavam se contentar em utilizar apenas uma conta no aplicativo. Isso significava que, para quem precisava gerenciar diferentes contas, era necessário ter dois telefones ou alternar entre chips em um único dispositivo.

No entanto, essa realidade mudou com a última atualização do WhatsApp. Agora, é possível ter duas contas ativas no mesmo celular, o que facilita muito a vida de quem precisa separar contatos pessoais e profissionais ou até mesmo gerenciar diferentes grupos.

Essa novidade foi anunciada por Mark Zuckerberg, CEO da Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, e trouxe muita expectativa para os usuários.

Como conectar duas contas do WhatsApp no mesmo celular

Conectar duas contas do WhatsApp no mesmo celular é um processo simples e rápido. No entanto, é importante ressaltar que, por enquanto, essa funcionalidade está disponível apenas para dispositivos Android com suporte para dois chips. Os usuários de iPhone terão que aguardar um pouco mais para aproveitar essa opção.

Aqui está o passo a passo para conectar duas contas do WhatsApp:



Inicie o WhatsApp no seu dispositivo Android. Acesse as configurações do aplicativo, que podem ser encontradas no menu representado por três linhas, localizado no canto superior direito da tela. No menu de configurações, selecione a opção “Adicionar conta”. Siga as instruções para adicionar a segunda conta. Você precisará inserir um segundo chip no seu dispositivo.

Após seguir esses passos, você terá duas contas do WhatsApp ativas no mesmo celular. Agora, você pode alternar entre as contas facilmente e ajustar as configurações de privacidade e notificações individualmente para cada uma delas.

Quando a funcionalidade estará disponível para usuários de iPhone?

Enquanto os usuários de Android já podem aproveitar a função de ter duas contas do WhatsApp no mesmo dispositivo, os usuários de iPhone terão que esperar um pouco mais. Ainda não há uma data oficial para o lançamento dessa atualização no iOS, mas acredita-se que em breve os usuários de iPhone também poderão desfrutar dessa funcionalidade.

É importante mencionar que, mesmo sem essa atualização específica, os usuários de iPhone já têm a opção de utilizar um chip físico e um virtual, o que permite a utilização de duas contas do WhatsApp em um único dispositivo. No entanto, a atualização do WhatsApp trará mais facilidade e praticidade para os usuários de iPhone.

Benefícios de ter duas contas do WhatsApp no mesmo celular

Conectar duas contas do WhatsApp no mesmo celular traz diversos benefícios para os usuários. Além da praticidade de não precisar alternar entre telefones ou chips, essa funcionalidade oferece outras vantagens. Veja algumas delas:

Separar contatos pessoais e profissionais: Com duas contas do WhatsApp, você pode manter seus contatos pessoais e profissionais separados, evitando confusões e mantendo uma organização mais eficiente.

Gerenciar diferentes grupos: Se você participa de diversos grupos no WhatsApp, ter duas contas no mesmo celular permite que você gerencie cada grupo de forma individual, sem precisar sair de um grupo para entrar em outro.

Mais privacidade: Com duas contas, você pode controlar as configurações de privacidade de forma independente em cada uma delas. Isso significa que você pode escolher quem pode ver sua foto de perfil, status e informações pessoais em cada conta.

Ademais, ter duas contas do WhatsApp no mesmo celular é uma funcionalidade muito aguardada e que traz muita conveniência para os usuários. Com esse recurso, você pode separar contatos pessoais e profissionais, gerenciar diferentes grupos e ter mais controle sobre a privacidade das suas informações.

Se você possui um dispositivo Android com suporte para dois chips, siga o passo a passo que apresentamos neste artigo e aproveite essa nova funcionalidade do WhatsApp. E se você é usuário de iPhone, fique atento às atualizações, pois em breve essa opção também estará disponível para você.