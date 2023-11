WhatsApp lança recurso exclusivo para usuários de iPhone

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, está constantemente se atualizando para oferecer aos usuários uma experiência ainda melhor. Recentemente, o WhatsApp para iOS introduziu um novo recurso exclusivo que promete facilitar a vida de muitos usuários: a pesquisa na guia Atualizações.

Além disso, também houve mudanças significativas relacionadas às mensagens de vídeo. Neste artigo, vamos explorar essas novidades e como elas podem melhorar a forma como você se comunica pelo WhatsApp.

A pesquisa na guia Atualizações

O WhatsApp beta para iOS, na versão 23.21.1.72, está testando um recurso de pesquisa na guia Atualizações. Essa funcionalidade já havia sido introduzida para a versão Android, mas foi removida com o lançamento dos Canais do WhatsApp. Agora, ela está de volta para facilitar a busca por atualizações de status específicas.

Com a reintrodução desse recurso, uma barra de pesquisa estará disponível na guia Atualizações, permitindo que os usuários encontrem facilmente as atualizações e canais específicos que desejam visualizar. Isso torna a experiência de navegação mais rápida e eficiente, garantindo que você não perca nenhuma atualização importante dos seus contatos.

Alternância entre mensagens de voz e mensagens instantâneas de vídeo

Outra mudança significativa que está sendo testada no WhatsApp para iOS é a possibilidade de alternar rapidamente entre mensagens de voz e mensagens instantâneas de vídeo. A versão 23.21.1.71 do WhatsApp beta introduziu um menu inovador que permite aos usuários escolher manualmente entre esses dois modos de comunicação.

O objetivo dessa mudança é evitar alterações não intencionais no modo de envio da mensagem. Com esse novo recurso, os usuários terão mais controle sobre como desejam se comunicar. O WhatsApp também planeja remover o botão de gerenciamento de mensagens instantâneas de vídeo, tornando o recurso sempre ativo por padrão.

Essa flexibilidade proporcionada pelo WhatsApp garante que você possa escolher entre enviar uma mensagem de voz ou vídeo, garantindo maior controle e precisão na sua comunicação.



Mensagens de áudio de visualização única

Além das mudanças mencionadas acima, o WhatsApp também está testando mensagens de áudio de visualização única. Essa nova funcionalidade, descoberta nas atualizações 2.23.22.4 para Android e 23.21.1.73 para iOS, permite que os usuários enviem mensagens de voz que só podem ser ouvidas uma vez pelo destinatário.

Durante a gravação da mensagem de voz, um ícone especial aparecerá na barra de bate-papo. Ao selecioná-lo, o áudio será enviado no modo de visualização única. Tanto o remetente quanto o destinatário não poderão ouvir a mensagem novamente após a reprodução inicial, garantindo uma camada extra de privacidade.

Essa nova funcionalidade reforça o compromisso do WhatsApp em proteger a privacidade dos usuários. Com a impossibilidade de salvar ou gravar mensagens de áudio de visualização única, o WhatsApp garante que o conteúdo compartilhado seja seguro e não possa ser acessado posteriormente.

Outras melhorias e recursos em desenvolvimento

Além das novidades mencionadas acima, o WhatsApp continua aprimorando sua plataforma e desenvolvendo novos recursos para melhorar a experiência do usuário. Algumas dessas melhorias incluem:

Novos emojis e adesivos: o WhatsApp está constantemente adicionando novos emojis e adesivos para tornar suas conversas mais expressivas e divertidas. Fique de olho nas atualizações para descobrir as novidades nessa área.

Integração com outros aplicativos: o WhatsApp está trabalhando para melhorar a integração com outros aplicativos, permitindo que você compartilhe facilmente fotos, vídeos e documentos de outras plataformas diretamente nas suas conversas.

Chamadas em grupo aprimoradas: o WhatsApp está investindo em melhorias nas chamadas em grupo, garantindo uma experiência mais estável e de alta qualidade para todos os usuários.

Essas são apenas algumas das melhorias e recursos em desenvolvimento no WhatsApp. A empresa está sempre ouvindo o feedback dos usuários e buscando maneiras de tornar a plataforma ainda melhor.

Como aproveitar ao máximo as novidades do WhatsApp

Se você é um usuário beta do WhatsApp, fique atento às atualizações e aproveite ao máximo as novidades disponíveis. Caso ainda não seja um usuário beta, considere se juntar ao programa para experimentar em primeira mão o que o futuro reserva para o WhatsApp.

Para se tornar um usuário beta, basta acessar a loja de aplicativos do seu dispositivo e procurar pelo programa de testes beta do WhatsApp. Ao participar desse programa, você terá acesso antecipado a novos recursos e poderá contribuir com feedback para aprimorar a plataforma.

O WhatsApp também está testando mensagens de áudio de visualização única, reforçando o compromisso com a privacidade dos usuários. Não deixe de aproveitar essas novidades e fique atento às próximas atualizações do WhatsApp!