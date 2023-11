WhatsApp lança recurso que permite ESCONDER conversas; saiba como usar

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, utilizado por milhões de pessoas para se comunicar diariamente. Além das tradicionais mensagens de texto, o WhatsApp oferece uma variedade de recursos, como chamadas de vídeo e de áudio, compartilhamento de documentos e mídias.

No entanto, muitos usuários desejam ter maior privacidade em suas conversas, seja por motivos pessoais ou profissionais. É por isso que o WhatsApp introduziu um novo recurso que permite ocultar conversas, mantendo-as protegidas com senha ou biometria.

Neste artigo, vamos explicar passo a passo como ocultar conversas no WhatsApp, tanto em dispositivos Android como iOS. Além disso, vamos abordar outras informações importantes sobre esse recurso e como utilizá-lo para ter maior privacidade em suas conversas. Vamos lá!

O recurso de ocultar conversas no WhatsApp

Antes de começarmos o passo a passo, é importante destacar que o WhatsApp oferece um recurso nativo para ocultar conversas. Esse recurso permite proteger as conversas com senha ou biometria, garantindo que apenas você tenha acesso ao conteúdo e aos nomes das pessoas ou grupos envolvidos. Essa função está disponível tanto para usuários do Android quanto do iOS.

É válido ressaltar que esse recurso de ocultar conversas é diferente do recurso de arquivar conversas no WhatsApp. Quando você arquiva uma conversa, ela ainda fica visível na sua lista de conversas, porém, é movida para a pasta de conversas arquivadas.

Já quando você oculta uma conversa, ela fica completamente invisível na lista de conversas, sendo necessário inserir senha ou biometria para acessá-la.

Como ocultar conversas no WhatsApp

Agora que entendemos um pouco mais sobre o recurso de ocultar conversas no WhatsApp, vamos aprender como utilizá-lo passo a passo. Os passos a seguir são baseados em um dispositivo Android, mas também são aplicáveis ao iOS.



Abra o aplicativo do WhatsApp em seu dispositivo. Toque na conversa que deseja ocultar. Pressione o nome da pessoa ou grupo da conversa. Role até o final da página e toque na opção “Conversas ocultas”. Em seguida, pressione a opção “Cancelar” e volte ao menu principal do aplicativo. Insira sua senha ou utilize a biometria (impressão digital ou reconhecimento facial) para confirmar. Uma nova lista chamada “Conversas bloqueadas” será adicionada. Toque nessa lista e insira sua senha ou biometria novamente para abrir as conversas ocultas.

Para reverter o processo e desocultar uma conversa, siga os passos abaixo:

Abra o WhatsApp e localize a conversa ocultada. Toque no nome da pessoa ou grupo. Pressione a opção “Conversas ocultas”. Arraste a bolinha verde para a esquerda para desabilitar essa opção.

Outras opções de privacidade no WhatsApp

Além de ocultar conversas, o WhatsApp oferece outros recursos para garantir a privacidade dos usuários. Veja algumas opções adicionais:

Bloqueio de tela

Você pode configurar o WhatsApp para solicitar um bloqueio de tela sempre que o aplicativo for aberto. Isso adiciona uma camada extra de segurança, pois impede o acesso não autorizado às suas conversas.

Verificação em duas etapas

A verificação em duas etapas é uma medida de segurança adicional que você pode ativar no WhatsApp. Ela exige que você insira um PIN de seis dígitos sempre que registrar seu número de telefone no aplicativo. Dessa forma, mesmo que alguém tenha acesso ao seu número, não poderá configurar o WhatsApp sem conhecer o PIN.

Notificações privadas

Você pode configurar o WhatsApp para ocultar o conteúdo das mensagens nas notificações. Dessa forma, apenas o remetente da mensagem poderá visualizar o conteúdo completo, garantindo maior privacidade caso seu dispositivo esteja desbloqueado.

Ademais, o recurso de ocultar conversas no WhatsApp é uma excelente opção para quem deseja ter maior privacidade em suas mensagens. Com a possibilidade de protegê-las com senha ou biometria, você pode garantir que apenas você tenha acesso ao conteúdo das conversas. Além disso, o WhatsApp oferece outras opções de privacidade, como o bloqueio de tela e a verificação em duas etapas.

Lembre-se de utilizar essas opções de privacidade de acordo com suas necessidades e preferências. O importante é manter suas conversas e informações pessoais protegidas. Experimente utilizar o recurso de ocultar conversas e aproveite uma experiência mais segura no WhatsApp.