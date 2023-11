WhatsApp também está se PREPARANDO para o FIM DE ANO: entenda o “MODO NATAL”

Está pensando em adicionar um toque especial de festividade ao seu WhatsApp neste Natal? Pois bem, você está prestes a descobrir como transformar o seu aplicativo de mensagens em uma celebração natalina autêntica.

Em apenas cinco passos simples, você pode “ativar” o tão comentado “Modo Natal” no seu celular. Assim, conseguirá personalizar cada aspecto do WhatsApp para refletir a mágica e o encanto desta temporada festiva.

O que é o “Modo Natal” no WhatsApp?

Antes de tudo, é importante esclarecer: o “modo Natal” não é uma funcionalidade integrada do WhatsApp. É, na verdade, uma personalização que você pode realizar usando as opções disponíveis no aplicativo e algumas ferramentas externas. Abaixo, você poderá ver cinco etapas simples para transformar o seu mensageiro em um verdadeiro representante do bom velhinho.

Passo a passo para personalizar o WhatsApp para o Natal

A tecnologia se tornou uma presença constante na vida das pessoas, tornando difícil desconectar-se das redes sociais. Diante disso, o WhatsApp decidiu entrar na sintonia festiva, oferecendo aos usuários a opção de adicionar um ícone natalino tradicional ao logotipo.

1º passo: Alterando o plano de fundo do chat

O primeiro passo para trazer o espírito natalino para o seu WhatsApp é alterar o plano de fundo das conversas. Aqui está como você pode fazer isso:

Vá para as ‘Configurações’ do WhatsApp.

Selecione ‘Bate-papos’ e, em seguida, ‘Papel de parede’.

Escolha um plano de fundo festivo ou baixe uma imagem natalina para usar como papel de parede.



Você também pode optar por cores sólidas como vermelho, verde ou dourado para um toque mais sutil.

2º passo: Atualizando a foto do perfil

A etapa seguinte envolve a atualização da foto do seu perfil com um tema natalino. Pode ser uma imagem sua com um gorro de Papai Noel ou talvez uma foto que inclua membros da família ou animais de estimação em trajes festivos.

3º passo: Adicionando adesivos natalinos

Amplie a sua coleção de adesivos com temas de Natal seguindo estes passos:

Abra um chat no WhatsApp.

Clique no ícone de adesivos e pressione o botão ‘+’.

Procure por “adesivos de Natal” na loja de aplicativos.

Instale o pacote de adesivos de sua escolha para enriquecer suas mensagens festivas.

4º passo: Alterando o tom de notificação do WhatsApp

Para adicionar ainda mais magia natalina, altere o tom de notificação para algo mais festivo. Pode ser um som de sino ou qualquer outra melodia que represente o Natal para você.

Acesse ‘Configurações’ e depois ‘Notificações’.

Escolha um novo tom para as notificações de mensagens e grupos.

5º passo: Personalizando o Ícone do WhatsApp (Exclusivo para Android)

Os usuários de Android têm a oportunidade exclusiva de mudar o ícone do WhatsApp:

Baixe e instale o aplicativo Nova Launcher gratuitamente na Play Store. Há também a opção de pagamento, o Nova Launcher Prime.

gratuitamente na Play Store. Há também a opção de pagamento, o Nova Launcher Prime. Após a instalação, as configurações básicas do programa serão exibidas. Clique na opção “Criar um novo design” quando disponível e escolha entre os modos claro, escuro ou dinâmico.

Abra o navegador da web em seu celular e faça o download da imagem intitulada “Logotipo de Natal do WhatsApp”.

Abra o aplicativo Nova Launcher para visualizar como será o ícone temático. Em seguida, acesse seus aplicativos e localize o WhatsApp.

Dentro do WhatsApp, pressione e segure o ícone por alguns segundos. Uma pequena janela com várias opções será exibida; escolha a opção “Editar”.

Enquanto estiver na função de edição, você pode alterar o nome do aplicativo e o ícone. Selecione a opção “Encontrar uma imagem na galeria móvel” e localize o chapéu de Natal previamente baixado para ajustá-lo e salvá-lo.

Após essa etapa, sempre que iniciar o aplicativo Nova Launcher, verá o ícone vibrante do WhatsApp adornado com o chapéu de Natal.