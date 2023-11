WhatsApp testa nova forma de AUTENTICAÇÃO visando aprimorar a segurança

O WhatsApp está constantemente em busca de maneiras de aprimorar a segurança de sua plataforma de mensagens instantâneas. E agora, a versão de teste do WhatsApp para Android introduziu uma nova alternativa para aumentar a segurança e acessar a conta por meio de um cadastro de e-mail.

Essa nova funcionalidade permite vincular um endereço de e-mail ao perfil do usuário e utilizá-lo como mecanismo de autenticação ao abrir o aplicativo em outros aparelhos. Vamos explorar mais sobre essa novidade e como ela pode contribuir para a proteção das suas conversas.

O Cadastro de E-mail no WhatsApp

A opção para vincular um e-mail no WhatsApp está disponível na versão 2.23.24.10 do WhatsApp Beta para Android, que está em fase de teste e já pode ser acessada por alguns usuários através da Play Store. Ao acessar o menu Configurações > Conta, é possível encontrar uma nova seção chamada “Endereço de e-mail”. Nessa área, é possível informar o endereço de e-mail desejado, que precisará ser verificado por meio do serviço correspondente.

É importante ressaltar que o cadastro de e-mail é opcional e não elimina a exigência de ter um número de celular para utilizar o aplicativo. O número de celular continua sendo o principal identificador da conta no WhatsApp.

No entanto, o cadastro de e-mail facilita a verificação de identidade e oferece um novo meio para manter suas conversas protegidas.

A Importância da Autenticação por E-mail

Ao vincular um endereço de e-mail à sua conta do WhatsApp, você adiciona um mecanismo adicional de verificação de identidade. Isso significa que, ao abrir o aplicativo em um novo dispositivo, além de fornecer o número de celular, será necessário também confirmar a autenticação por e-mail. Essa camada extra de segurança ajuda a garantir que apenas você tenha acesso à sua conta e às suas conversas.

É válido ressaltar que o e-mail informado não fica visível para os contatos do mensageiro. Ele é utilizado apenas como um meio adicional de autenticação e verificação de identidade. Caso você não queira informar um endereço de e-mail, a opção de autenticação por SMS continua disponível para garantir a proteção da sua conta.



Você também pode gostar:

Outros Recursos em Teste no WhatsApp

Além do cadastro de e-mail, o WhatsApp está testando outras ferramentas que podem em breve chegar ao público geral. Dentre esses recursos, destacam-se:

Envio Rápido de Fotos e Vídeos na Qualidade Original

Uma das funcionalidades em teste é o envio rápido de fotos e vídeos na qualidade original. Isso significa que você poderá compartilhar imagens e vídeos com a melhor resolução possível, sem perda de qualidade durante o processo de envio.

Toque Duplo para Avançar ou Retroceder a Reprodução de Vídeos

Outra novidade que está sendo testada é a possibilidade de avançar ou retroceder a reprodução de vídeos com um simples toque duplo na tela. Essa funcionalidade tornará a experiência de assistir vídeos dentro do WhatsApp mais intuitiva e prática.

Configurar um Perfil Alternativo

O WhatsApp também está desenvolvendo a opção de configurar um perfil alternativo. Com essa funcionalidade, você poderá personalizar aspectos específicos do seu perfil, como foto e nome, para compartilhar com determinados contatos ou grupos.

Atalhos para Criar Chats Secretos

Para aqueles que valorizam a privacidade, o WhatsApp está testando atalhos para criar chats secretos. Esses chats terão recursos adicionais de segurança, como criptografia de ponta a ponta e opções de autodestruição de mensagens, garantindo uma comunicação ainda mais segura.

Ferramenta de Inteligência Artificial para Atendimento ao Cliente

O WhatsApp está explorando o uso de inteligência artificial para atender as pessoas pelo canal de suporte. Essa ferramenta permitirá um atendimento mais rápido e eficiente, com respostas automáticas baseadas em padrões pré-definidos.

Ademais, o WhatsApp está constantemente empenhado em aprimorar a segurança e a experiência do usuário em sua plataforma. O cadastro de e-mail como mecanismo de autenticação é mais uma prova desse compromisso. Ao vincular um e-mail à sua conta, você garante uma camada extra de proteção para suas conversas. Além disso, outros recursos em teste, como o envio rápido de fotos e vídeos na qualidade original e os atalhos para criar chats secretos, prometem tornar o WhatsApp ainda mais completo e seguro.

Fique atento às atualizações do WhatsApp e aproveite esses novos recursos assim que estiverem disponíveis para o público. A segurança e a privacidade das suas conversas são prioridades para o WhatsApp, e essas melhorias visam garantir que você possa desfrutar de uma experiência tranquila e protegida em sua plataforma de mensagens favorita.