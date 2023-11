WhatsApp vai disponibilizar barra de pesquisa para status no iPhone

Algo que já está sendo desenvolvido e testado para o WhatsApp para Android já está em testes para quem participa do beta para iOS: trata-se do recurso de pesquisa para a guia Atualizações. A novidade foi revelada pelo site WABetaInfo, portal especializado em notícias sobre o programa de testes do aplicativo, que divulgou a atualização 23.21.1.72 do WhatsApp beta para iOS.

Esse recurso foi uma boa adição, pois foi removido após o lançamento dos Canais do WhatsApp, o que tornou muito complicado para os usuários a busca por atualizações de status. Uma barra de pesquisa para a guia Atualizações aparece disponível para tornando mais fácil para os usuários pesquisarem atualizações de status.

É importante observar que esse recurso também permite que os usuários pesquisem os canais seguidos diretamente na nova barra de pesquisa, pois pode ser complicado encontrar canais específicos em uma lista crescente de atualizações seguidas. Além disso, os usuários que optaram por não seguir nenhum canal agora têm a opção de recolher a seção que lista os canais recomendados.

Esse recurso entrou em desenvolvimento certamente para atender uma demanda que surgiu dos usuários, que desejavam ter a possibilidade de encontrar atualizações de status específicas. Dessa forma, o WhatsApp confirma que preza pela experiência de uso e que está disposto a ouvir o feedback de seus usuários.

Mudança nas mensagens de vídeo

O WhatsApp está trabalhando em uma forma de alternar rapidamente entre mensagens de voz e mensagens instantâneas de vídeo. O objetivo é ajudar as pessoas a evitar alterações involuntárias no modo de envio da mensagem. A atualização 23.21.1.71 do WhatsApp beta para iOS, já em testes, mostra como é o recurso. A informação é do portal WABetaInfo.

Como mostra a captura de tela realizada pelo portal, alguns beta testers podem experimentar um novo menu para escolher entre mensagens de voz e mensagens instantâneas de vídeo. É importante mencionar que o WhatsApp também está removendo o botão para gerenciar mensagens instantâneas de vídeo com a atualização mais recente. Isso significa que o recurso estará sempre habilitado por padrão e os usuários poderão alternar para um modo diferente abrindo o menu.

A introdução de um menu para escolher entre os modos de mensagem de áudio e vídeo, em vez de uma mudança automática, proporciona benefícios claros em termos de controle e flexibilidade do usuário. Ao permitir que os usuários selecionem manualmente seu modo preferido eles têm mais controle sobre sua comunicação.



Este menu também permite aos usuários escolher o modo que melhor atende às suas necessidades atuais, seja um áudio ou uma mensagem de vídeo instantânea. Também é importante notar que a troca automática pode ocasionalmente resultar em alterações de modo não intencionais.

Mensagens de áudio de visualização única

Ainda sobre o tema de áudios, o WhatsApp iniciou testes de uma nova funcionalidade que permite enviar mensagens de voz de visualização única. Com esse recurso, seria possível compartilhar um áudio com uma nova camada de privacidade, pois não podem ser salvas, encaminhadas e exportadas. A novidade foi descoberta pelo WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o app, que divulgou as atualizações 2.23.22.4 do WhatsApp beta para Android e 23.21.1.73 do WhatsApp beta para iOS.

Alguns beta testers já podem ter reparado que um novo ícone de visualização única está disponível na barra de bate-papo durante a gravação de uma mensagem de voz com cadeado. Ao tocar neste ícone, o áudio será enviado no modo visualizar uma vez, para que o destinatário não possa exportá-la, encaminhá-la, salvá-la e gravá-la.

Depois de enviar a mensagem de voz com o modo visualizar uma vez ativado, quem enviou também não poderá ouvi-la e o destinatário não poderá mais ouvi-la após descartá-la. Este modo minimiza as chances de acesso não autorizado ou escuta posterior, fornecendo uma nova camada de privacidade para informações sensíveis e confidenciais.

Ainda segundo o site, é possível confirmar que os destinatários não poderão salvar ou gravar mensagens de voz usando a gravação de tela, por exemplo, melhorando o controle do conteúdo que você compartilha e protegendo sua privacidade.