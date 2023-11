WhatsApp vai melhorar suporte para usuários

No ano passado, surgiu um novo recurso que permitia aos usuários obter respostas do Suporte do WhatsApp em um bate-papo direto no app. Graças a esta melhoria, os usuários podem receber assistência imediata e respostas às suas dúvidas diretamente nas conversas do WhatsApp, eliminando a necessidade de usar o e-mail para contato.

No entanto, este recurso não é isento de imperfeições e uma área notável de limitação é o uso de respostas padrão. Na verdade, ao entrar em contato com o suporte do WhatsApp para fazer uma pergunta, você pode ter notado que muitas vezes recebe respostas genéricas e automatizadas que podem não resolver totalmente suas dúvidas e problemas.

Graças a uma nova atualização do WhatsApp beta para Android, de número 2.23.23.8, o WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o app, descobriu que o WhatsApp tem planos de melhorar a qualidade do seu serviço implementando mensagens geradas por Inteligência Artificial (IA) para melhor oferecer suporte aos usuários no futuro.

O WhatsApp pretende auxiliar os usuários enviando mensagens geradas por IA usando um serviço seguro da Meta. Embora esse recurso esteja em desenvolvimento, ele já promete melhorar o suporte, oferecendo respostas mais relevantes e úteis para consultas de suporte no futuro.

Na verdade, espera-se que melhore as interações dos usuários, minimize os tempos de resposta e garanta uma experiência de suporte mais eficiente, beneficiando tanto os usuários do WhatsApp quanto o atendimento ao cliente.

As mensagens geradas por IA podem ser uma adição útil ao suporte ao cliente do WhatsApp, pois fornecerão potencialmente soluções mais personalizadas e eficazes para as dúvidas dos usuários. Com isso, a expectativa é que essas conversas funcionem com o ChatGPT funciona atualmente.

Mais administradores para canais

Parece que o compromisso do WhatsApp em melhorar os canais é contínuo, à medida que estão a trabalhar em mais funcionalidades para melhorar a experiência do utilizador no que diz respeito à gestão dos canais. A atualização 2.23.23.7 do WhatsApp beta para Android mostrou que o app tem planos de introduzir um recurso para permitir que os proprietários de canais adicionem novos administradores para seus canais.

Há uma nova opção na tela de informações do canal que permite ao proprietário convidar administradores para seu canal. A expectativa é de que o recurso estará disponível em uma atualização futura.



Embora esse recurso ainda esteja em desenvolvimento, ele já promete ser uma das melhores ferramentas de gerenciamento de canais, pois irá aprimorá-los ainda mais, permitindo que o proprietário selecione pessoas de confiança que possam ajudar a gerenciar e compartilhar conteúdo. É muito importante observar que a lista de administradores do canal é sempre privada. Como resultado, não ficará visível para os seguidores do canal.

Permitir que os proprietários de canais adicionem novos administradores proporciona-lhes maior controle e recursos de gerenciamento. Esta vantagem torna-se especialmente significativa à medida que o canal cresce em tamanho ou atividade. Novos administradores podem ajudar na publicação de conteúdo adicional, tornando o canal mais ativo e eficiente, garantindo que o conteúdo seja sempre atualizado regularmente.

Além disso, como os canais do WhatsApp também são um meio de fornecer atualizações de notícias e interagir com os leitores, ter vários administradores pode ser importante para postar rapidamente as últimas notícias, já que vários repórteres e editores podem contribuir em tempo real e ao mesmo tempo.

Canais com mais recursos de mensagens

O site WABetaInfo também revelou uma nova atualização que mostra os planos do WhatsApp de adicionar uma mensagem de voz e um recurso de figurinhas aos canais no futuro. A novidade apareceu na atualização 2.23.23.2 do beta WhatsApp para Android.

Será possível compartilhar mensagens de voz em canais em uma atualização futura do aplicativo. Atualmente, é possível compartilhar um número muito limitado de tipos de mensagens dentro dos canais, como mensagens de texto, fotos, vídeos e GIFs.

Mensagens de voz e figurinhas oferecem uma forma de comunicação mais dinâmica e expressiva em comparação ao texto sozinho, e esses recursos podem levar a um melhor envolvimento com os seguidores do canal.

Além disso, oferecer a possibilidade de compartilhamento de mensagens de voz e figurinhas contribui para melhorar o canal com uma comunicação mais eficiente por meio do compartilhamento de atualizações. Acreditamos que eles também podem ajudar os administradores de canais a alcançar um público mais amplo, tornando seus canais menos estáticos e mais atraentes.