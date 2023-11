Wickbold ABRE VAGAS presenciais e HÍBRIDAS; Veja locais e detalhes!

A Wickbold, famosa marca pioneira e inovadora na criação de linhas diferenciadas de pães especiais e com grãos, produzidos para trazer à mesa dos brasileiros o sabor de uma vida melhor, está contratado pessoas no mercado.

Sendo assim, caso você esteja na procura por uma nova vaga no mercado e queira se reposicionar, vale a pena consultar quais são os postos de trabalho em aberto abaixo:

Auxiliar de Expedição Contagem – PCD – Contagem – MG – Efetivo;

Auxiliar de Expedição – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Hortolândia – SP – Efetivo;

Auxiliar Financeiro Contas a Receber – Diadema – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – Hortolândia – SP – Banco de talentos;

Estagiário (a) de Suprimentos – Diadema – SP e Híbrido – Estágio;

Estagiário (a) de Talentos Humanos – R&S – Diadema – SP e Híbrido – Estágio;

Jovem Aprendiz – Rio de Janeiro – RJ – Aprendiz;

Líder de Loja – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Líder de Produção – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Líder de Produção – Diadema – SP – Efetivo;

Líder de Produção – Hortolândia – SP – Efetivo;

Lubrificador (a) Industrial – Vaga Temporária – Hortolândia – SP – Efetivo;

Meio Oficial de Manutenção Predial – Guarapuava – PR – Efetivo;

Pessoa Eletromecânica – Guarapuava – PR – Efetivo;

Programador de manutenção Industrial – Diadema – SP – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas com Moto – São Paulo – SP – Efetivo;

Promotor(a) de Vendas Reserva – Pinhais – PR – Efetivo;

Repositor (a) com Moto – Palhoça – SC – Efetivo;

Supervisor (a) de Execução | Canal Direto – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Produção – Hortolândia – SP – Efetivo;

Supervisor de Logística – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Manutenção – Diadema – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Guarapuava – PR e Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Wickbold

Sobre a empresa, podemos frisar que a Wickbold tem a missão de nutrir e inspirar pessoas para uma vida mais equilibrada. Isto é, une a saudabilidade dos ingredientes selecionados ao pioneirismo dos pães especiais para promover mais bem-estar dentro e fora da companhia.

Não à toa, acredita que a essência das relações humanas está no compartilhar: é através da diversidade, ética, transparência e inclusão que foca no desenvolvimento das pessoas e de novos produtos, com a paixão pelo que se faz em todos os detalhes. Além disso, com atuação nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, conta com um portfólio de Bisnagas, Pães Especiais, Sanduíche, Saborizados, Sequilhos, Bolos e Panettones.

Como enviar o seu portfólio?

Agora que as vagas da Wickbold já vieram à tona, basta clicar nesse link para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, modelo de contratação e etc.) com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Gostou do conteúdo? Para ficar ligado (a) nas melhores vagas de empregos do Brasil e nas principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no NC!