Will Smith e Jada Pinkett Smith posam juntos para sessão de ação de graças

Will Smith dar Jada Pinkett Smith estavam juntos novamente e sorrindo para a câmera neste Dia de Ação de Graças – embora suas evidências públicas sejam diferentes no que pode ser significativo.

O casal – que recentemente deixou claro que não tem um relacionamento / casamento tradicional – reuniu toda a família para o feriado… que incluía eles próprios, seus filhos e seus pais, com todos reunidos sob o mesmo teto para uma sessão de fotos profissional bacana.

WS e JPS enviaram fotos diferentes em suas respectivas páginas do Instagram, mas parece que Will vomitou muito mais do que Jada … notavelmente, algumas fotos muito amorosas entre ele e ela.

Como você pode ver, a foto onde estão apenas ele e Jada posando juntos mostra ele dando um beijo na cabeça dela. A versão dela dessa foto é um pouco diferente, no entanto… ela postou uma onde ele está acariciando / embalando sua cabeça e jogou-a para cima como parte de uma colagem maior.

Obviamente, isso é uma leitura um pouco das folhas de chá… mas ei, considerando tudo o que tem circulado sobre esses dois nos últimos anos – vale a pena analisar essas coisas.

À primeira vista, parece que Will queria apresentar mais uma vibração de casal feliz / frente unida com suas fotos, e Jada parecia satisfeita em manter seu upload no IG focado mais na família em geral… o que meio que combina com a forma como ela fala sobre Will, especialmente ultimamente.



Lembre-se, Jada revelou no mês passado que ela e Will estavam vivendo vidas separadas por anos e não estavam mais envolvidos romanticamente – ao mesmo tempo em que dizia que estava chocado quando Will se referiu a ela como sua “esposa” quando deu um tapa Chris Rocha no Oscar.

As revelações de suas memórias colocaram um foco renovado em sua dinâmica, que já estava sob um microscópio muito antes de seu livro – e isso foi multiplicado pelas últimas novidades. afirmação lasciva.

Apesar de todo esse drama – e independentemente de estarem na mesma página com o upload de fotos de família ou não – os Smiths parecem estar se divertindo nas férias.