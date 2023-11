Will Smith nega acusações de que fez sexo com Duane Martin

Will Smith negou as acusações feitas por um ex-amigo, Irmão Bilalque afirmou ter testemunhado Smith envolver-se em atividade sexual com seu amigo próximoDuane Martin.

Bilalque costumava ser Smithassistente de, compartilhou as acusações em uma entrevista com Tasha K. no YouTube.

De acordo com Bilalo incidente ocorreu durante os últimos anos de seu relacionamento. Smith está supostamente planejando tomar medidas legais contra Bilal por fazer essas afirmações.

Ex-assistente de Will Smith afirma que o viu fazendo sexo anal com Duane Martin

“Abri a porta para Duaneestá no camarim e é aí que eu vejo Duane fazendo sexo anal com Vai“, Bilal disse.

“Havia um sofá e Vai estava curvado sobre o sofá e Duane estava de pé matando-o, assassinando-o. Foi um assassinato lá dentro.”

Smith e Martinho são amigos íntimos há anos, com sua amizade bem documentada. Smith e a esposa dele, Jada Pinkett Smithestão atualmente afastados, tendo vivido vidas separadas por sete anos.

Em uma entrevista recente, Jada mencionaram que estão trabalhando para consertar seu casamento. Martinho e sua ex-mulher Tisha Campbell Martin divorciados em 2020, finalizando a separação em 2020.

Alegações negadas

Estas recentes alegações surgem em meio ao aumento da atenção pública sobre Smithvida pessoal, após revelações de Jada Pinkett Smith em seu livro de memórias, “Digno”.

De acordo com RadarOnline.com, SmithO representante da empresa negou a acusação.

“Esta história é completamente inventada e a afirmação é inequivocamente falsa”, observou ela.

O relacionamento entre Smith e Martinho enfrentou especulações no passado, com rumores sugerindo mais do que apenas uma amizade.

No entanto, esta é a primeira vez que tais afirmações explícitas e públicas foram feitas sobre o seu relacionamento. A situação despertou interesse e discussões sobre a vida pessoal de figuras públicas e o impacto de tais revelações nas suas reputações.