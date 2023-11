Will Smith recebe apoio de Cardi B por causa de rumores de encontro sexual gay

Cardi B está chegando Will Smithsua defesa diante de um boato de que ele teve um encontro sexual com Duane Martin, uma alegação que Smith nega. Cardi B acessou o Instagram Live para contar a história e expressar seu apoio a Smith. Embora ela não tenha comentado a veracidade da afirmação, ela afirmou que Smith não tem problemas e não merece esse tipo de tratamento.

Cardi B mencionou o signo do horóscopo de Smith, Libra, e compartilhou sua crença de que os librianos são constantemente testados por outros até que finalmente atinjam seu ponto de ruptura. Esta parece ser uma referência ao infame tapa de Smith no Oscar. Ela acredita que é injusto quando as pessoas são levadas ao seu limite e depois julgadas quando reagem.

Jada Smith responde a acusações sexuais sobre Will Smith

Cardi B também expressou sua frustração com o fato de que qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa sobre qualquer pessoa em uma grande plataforma e isso pode ganhar atenção significativa, mesmo que seja infundado.

O rapper chamou especificamente Tasha K., o blogueiro que divulgou o boato sobre Smith. É importante notar que Cardi B processou com sucesso Tasha K por difamação e deve cerca de US$ 3,4 milhões em um julgamento. Apenas algumas semanas atrás, Cardi B pareceu suavizar sua posição sobre a aplicação do pagamento, mas agora ela parece estar revertendo o curso.

Ela criticou Tasha K por permitir que alguém que afirma ser um ex-amigo/assistente de Smith fizesse uma alegação tão selvagem em seu podcast. Cardi B acredita que esse tipo de comportamento precisa parar imediatamente.

Tasha K já esteve com problemas antes

Vale a pena mencionar que Tasha K. já teve problemas legais antes, pois foi recentemente processada por R. Kelly. Com Jada Pinkett Smith sugerindo que ela também pode tomar medidas legais, Tasha K pode enfrentar outro processo.

Enquanto Cardi B pode ter estado disposto a mostrar clemência para com Tasha K no passado, parece que ela mudou de opinião. Não seria surpreendente se ela agora buscasse o dinheiro que lhe é devido como forma de fazer uma declaração.