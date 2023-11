Wizard CONTRATA Professor de Inglês, Zelador e muito mais!

A Wizard, uma das instituições de ensino de idiomas mais famosas e reconhecidas do Brasil, está recrutando novas pessoas para preencher o seu quadro de funcionários. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre a escola, vale a pena disponibilizar a lista de VAGAS ABERTAS abaixo:

Coordenador (a) Pedagógico – São Paulo – SP – Administração Escolar, Pedagogia;

Zelador (a) Escolar – São Paulo – SP – Zeladoria: Responsável por avaliar constantemente as condições e estruturas das instalações prediais e, quando necessário, acompanhará os reparos por ele sugeridos e/ou solicitados garantindo assim a manutenção das instalações;

Auxiliar de Cozinha / Atendente – Curitiba – PR – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Instrutor (a) de Idiomas – Vila Velha – ES – Língua Estrangeira – Inglês;

Consultor (a) de Vendas – Guarulhos – SP – Atendimento;

Consultor (a) de Vendas – Maringá – PR – Venda Interna;

Professor (a) de Inglês – Curitiba – PR – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Vitória – ES – Limpeza;

Assessor Comercial – Serra – ES – Venda Externa;

Professor (a) de Japonês – Parnamirim – RN – Língua Estrangeira: Outras;

Professor (a) de Inglês – São Paulo – SP – Efetivo;

Instrutor (a) de Inglês – Balneário Camboriú – SC – Língua Estrangeira – Inglês;

Consultor Comercial – Dep. De Vendas – Vila Velha – ES – Venda Técnica;

Assessor Comercial – São Gonçalo – RJ – Venda Externa.

Mais sobre a Wizard

Dando mais informações sobre a Wizard, é importante deixar claro que, a partir de uma simples escola iniciou-se a construção de uma grandiosa rede de ensino, que já atravessou as fronteiras do país.

Com uma metodologia totalmente diferenciada, a Wizard aposta em cursos que acompanham as características particulares de cada aluno, preparando-o para aproveitar totalmente o seu aprendizado.

Desta forma, sempre procurando valorizar o aluno, a Wizard continua a ser a principal rede de ensino de idiomas do Brasil. Já ultrapassou a marca de 1200 escolas e não para de crescer.

A Wizard possui unidades no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, no Paraguai e na Costa Rica. Oferece cursos em oito idiomas (Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão, Português para estrangeiros, Japonês e Chinês) e é pioneira no ensino de inglês em Braile. É a primeira também a utilizar a certificação internacional TOEIC como modelo pedagógico.

Como enviar o seu portfólio?



Você também pode gostar:

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!