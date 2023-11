World Series 2023: Quanto dinheiro os Rangers receberiam se vencessem esta noite?

Tele rangers do Texas estiveram em chamas durante todo o Liga Principal de Beisebol de 2023 playoffs, mostrando suas habilidades impressionantes e dominando seus oponentes. Eles venceram o Wild Card e a Divisional Series e depois derrotaram seus rivais estaduais, os Houston Astros, na Série do Campeonato da Liga Americana. Agora, eles têm uma vantagem de 3-1 no Série Mundial sobre o Arizona Diamondbacks.

Quando se trata do aspecto financeiro da vitória na World Series, não existe um valor fixo que os campeões recebem. O dinheiro pago aos vencedores é determinado pelo ‘Player’s Pool’ ou prêmio em dinheiro, que é gerado a partir de todas as vendas de ingressos durante os playoffs da MLB.

Os vencedores da World Series de 2023, seja o Diamondbacks ou os Rangersganhará uma parte significativa desse dinheiro do ‘Pool’, que será então distribuído entre os jogadores e a comissão técnica.

De acordo com algumas estimativas, a equipe vencedora poderia receber cerca de US$ 35 milhões, com cada jogador ganhando aproximadamente US$ 440 mil. Por outro lado, o vice-campeão receberia uma quantia menor, com cada jogador levando para casa cerca de US$ 340 mil. Além disso, não vamos esquecer o cobiçado anel do campeonato, que está avaliado em aproximadamente US$ 30.000.

US$ 400 mil é a média para cada jogador campeão

Cada jogador do time vencedor ganhou em média US$ 400.000 e recebeu um anel de campeonato avaliado em US$ 20.000. Enquanto isso, os jogadores do time perdedor levaram para casa US$ 259.000 cada. Esta temporada em particular viu um dos maiores pagamentos para as equipes da MLB.

É claro que vencer a World Series não só traz glória e orgulho para uma equipe, mas também traz recompensas financeiras significativas. Os jogadores e a equipe técnica dos Diamondbacks e dos Rangers estarão ansiosos não apenas para erguer o troféu, mas também para desfrutar de sua parte no dinheiro do ‘Player’s Pool’. Como torcedores, não podemos deixar de ficar entusiasmados em ver qual time sairá vitorioso e reivindicará suas merecidas recompensas.