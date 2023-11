WWE Survivor Series 2023: Onde você pode assistir a este grande evento de luta livre?

Série Sobrevivente da WWE tentará novamente encantar milhões de fãs da WWE e contará com WarGames, onde as estrelas da organização tentarão acertar contas dentro do gaiola dupla de aço na Allstate Arena em Chicago, Illinois.

WWE Survivor Series 2023 pode ser visto nos Estados Unidos através do Peacock, em pay-per-view e o evento terá início às 19h, horário padrão do leste e 16h, horário padrão do Pacífico, no que promete ser um noite memorável para os fãs de luta livre.

O evento WarGames retorna com força com um confronto épico entre Seth Rollins, Cody Rhodes, Sami Zayn e Jey Uso, que unirá forças para enfrentar um dos grupos que dominou nos últimos anos, Dia do julgamento.

O Dia do Julgamento consiste em Damian Priest, Dominik Mysterio, Finn Blor, acompanhados por JD McDonagh e não descarta surpresas, principalmente com a recente chegada de Drew McIntyre.

Haverá também oito craques da divisão feminina, onde Asuka, Bayley, Iyo Sky e Kairi Sane, com Dakota Kai, terá Becky Lynch, Bianca Belair, Charlotte Flair e Shotzi como rivais. Enquanto Rhea Ripley defende seu Campeonato Mundial Feminino contra Zoey Stark.

Essas não serão as únicas lutas que os fãs poderão curtir, pois Guntheratual detentor do título Intercontinental, deve defender seu campeonato contra O Miz em outro confronto emocionante.

O desafiante ganhou a oportunidade há poucos dias e agora quer ser aquele que encerrará o longo reinado do monarca. Santos Escobar, depois de romper todas as relações com Rey Mystério, agora enfrentará Carlito.

Programação da WWE Survivor Series 2023