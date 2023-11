X de Elon Musk processa assuntos de mídia em meio ao êxodo publicitário e reivindica campanha de difamação

O bilionário deu continuidade na segunda-feira aos seus planos anunciados anteriormente de processar a Media Matters em resposta a uma história publicada recentemente sugerindo que anúncios pró-nazistas estavam sendo veiculados ao lado de conteúdo orgânico do usuário… uma afirmação que Elon afirma ser besteira.

ANÁLISE: A causa raiz de X ter conteúdo anti-semita próximo aos anúncios parece ser que as ferramentas automatizadas de Ad Adjacency de X não são capazes de determinar se o conteúdo das imagens é anti-semita.

De acordo com o processo, obtido pelo TMZ, a Media Matters “fabricou de forma consciente e maliciosa” imagens lado a lado retratando anúncios ao lado de postagens neonazistas e nacionalistas brancas em seu aplicativo X, antigo Twitter.

X afirma que a Media Matters está afastando os anunciantes da plataforma de Elon, fazendo passar as imagens como algo que o usuário típico do X pode encontrar no aplicativo… algo que Musk diz estar longe de ser verdade.