Yázigi CONTRATA novos Recepcionistas, Professores e mais!

A Yázigi, empresa que é uma das maiores redes de ensino de idiomas do Brasil há mais de 70 anos, está com vagas abertas. Quer dizer, caso você esteja em busca de uma recolocação no mercado de trabalho e resida em São Paulo, Rio de Janeiro ou Paraná, veja quais são os principais cargos ofertados:

Recepcionista Bilíngue – Rio de Janeiro – RJ – Recepção;

Professor (a) de Inglês – Taubaté – SP – Língua Estrangeira – Inglês;

Coordenador (a) Pedagógico – Inglês – Curitiba – PR – Administração Escolar, Pedagogia: Acompanhamento do desempenho dos professores e alunos; Atendimento aos alunos. Acompanhar e melhorar o resultado de indicadores: Rematrícula; Média de alunos por turma; Pesquisa de satisfação;

Orientador (a) Pedagógico – Curitiba – PR – Administração Escolar, Pedagogia: Treinamento de professores, com observação de aula e feedback; Acompanhamento do desempenho dos professores e alunos. Atendimento aos alunos; Acompanhar e melhorar o resultado de indicadores: Rematrícula; Média de alunos por turma; Pesquisa de satisfação; etc; Atuar junto ao setor comercial e administrativo para alinhamentos estratégicos;

Assistente Administrativo (a) – São Paulo – SP – Administração Geral;

Professor (a) de Português para Estrangeiros (PLE) – Rio de Janeiro – RJ – Português;

Assessor Comercial – Curitiba – PR – Venda Interna;

Professor (a) de Inglês II – Sorocaba – SP – Língua Estrangeira – Inglês;

Professor (a) de Inglês III – São Paulo – SP – Língua Estrangeira – Inglês.

Mais sobre a Yázigi

Contando com um pouco mais de ênfase a história da Yázigi, vale frisar que a rede é pioneira no serviço de franchising no Brasil e faz parte do Grupo Pearson, a maior empresa de aprendizagem do mundo!?

Além disso, a Yázigi promove o desenvolvimento profissional, cultural e social de todos, por meio de um moderno programa de capacitação linguística e de uma constante valorização do ser humano.

Ademais, reconhece que são as pessoas que fazem a diferença e que o sucesso está relacionado diretamente com o grau de participação e comprometimento de cada um, dos seus colaboradores, onde o ser humano é o bem maior da empresa.

Por fim, a rede também conta com a única franquia com agencia de intercambio própria, o Yázigi Travel, especializada em serviços de consultoria e assessoria na área educação internacional. Isto é, oferece programas como high school, programa de férias, estágios, extensão universitária e work & travel.

O que é preciso para se candidatar em um dos cargos?



Você também pode gostar:

Para se candidatar em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades de emprego, é só conferir o Notícias Concursos!