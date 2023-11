Zach Wilson fala sobre seu banco e se ele se sente alvo de Robert Saleh

Jatos de Nova York quarterback Zach Wilson foi rebaixado da primeira para a terceira seqüência, como treinador principal Roberto Saleh na segunda-feira revelou que o jornaleiro Tim Boyle tomaria as rédeas do Jatos‘ Sexta-feira preta reunião com o Golfinhos de Miami. Aos 4-6, Nova Iorque é improvável que faça o NFL playoffs, mesmo que Aaron Rodgers é capaz de retornar de uma ruptura no tendão de Aquiles antes do final da temporada.

Wilson esperava-se que aprendesse as nuances do quarterback com Rodgers na esperança de conseguir recuperar a posição inicial após a aposentadoria de Rodgers. Mas depois de nove inícios nada inspiradores nesta temporada, o futuro de Wilson está mais nublado do que nunca.

Wilson: Não estou sendo bode expiatório, não fiz meu trabalho

Wilson na terça-feira teve a oportunidade de discutir sua temporada de 2023 e o caminho a seguir. Perguntaram-lhe se ele se sentia isolado Nova Iorqueda futilidade ofensiva, que desperdiçou mais uma boa temporada com sua talentosa defesa.

“Não acho que esteja sendo bode expiatório, absolutamente não”, disse Wilson. “Você tem que olhar para a situação. Não estamos marcando touchdowns. Independentemente do que eu esteja fazendo, meu trabalho como zagueiro é nos ajudar a marcar pontos.”

Nova York realmente não marcou muitos pontos com Wilson no centro. O Jatos estão em 30º em pontos marcados e nenhuma equipe na NFL lançou menos passes para touchdown. Na verdade, o último touchdown de qualquer tipo dos Jets ocorreu na vitória da semana 8 na prorrogação sobre o Gigantes – há quase um mês.

“Posso sentar aqui e dizer que tive um grande crescimento e um tremendo crescimento neste ano, mas se você não está marcando touchdowns, não importa. Realmente não importa”, disse Wilson. “Entendi.”

Wilson pode estar amadurecendo fora de campo, mas nele ele continua sendo um quarterback com uma das classificações de passe mais baixas da liga e, pela terceira temporada consecutiva, mais interceptações do que touchdowns.

Wilson não está pensando no próximo ano

Salé na segunda-feira não se comprometeria com Wilsonretorno de 2024, e ainda disse que acha que Wilson terá uma “boa carreira” no NFL.

Mas o próprio Wilson está focado apenas no próximo jogo e se o Jatos‘O ataque pode dar passos em direção à consistência. Eles terão chances contra um Golfinhos defesa que ocupa a 23ª posição na NFL em pontos permitidos.

“Independentemente de eu estar lá, tenho muito amor por esses caras e por todos neste vestiário”, disse Wilson. “Então, como posso ajudá-los? E cuidaremos do resto mais tarde.”

“O resto” poderia incluir Wilson encontrando um novo time para 2024 – mas por enquanto, o jogador de 24 anos está falando sobre um profissional maduro colocando o time em primeiro lugar.