TOs New York Jets decidiram fazer uma mudança de quarterback para seu próximo Semana 12 jogo contra o Miami Dolphins.

Tim Boyle está definido para assumir as rédeas, substituindo Zach Wilson, conforme relatado por Insider da rede NFLIan Rapoport.

Esta decisão vem depois Boyle entrou em cena para Wilson durante o terceiro trimestre do Jatos’ derrota recente para o Buffalo Bills.

Boyle’s desempenho de alívio o viu completo 7 de 14 passa para 33 jardas e um interceptaçãolevando a comissão técnica a reconsiderar a posição inicial.

Para Wilsonisso marca o terceiro banco no passado 13 meses e levanta questões sobre seu futuro com o Jatos.

A equipe havia planejado inicialmente Wilson aprender com Aaron Rodgers por um ou dois anos antes de recuperar o função inicial.

No entanto, Wilson as lutas no campo forçaram uma reavaliação deste plano.

Wilson não poderia comandar o ataque dos Jets

Wilson, que assumiu como zagueiro titular no início da temporada devido a Rodgers lesão, enfrentou desafios liderando o ataque.

O Jatossob sua liderança, têm enfrentado dificuldades em métricas importantes, gerenciando apenas nove tentativas de touchdown em quase 10 jogos completos com baixa eficiência na zona vermelha e na terceira descida.

O técnico Robert Saleh, que demonstrou apoio ao Wilson ao longo da temporada, decidiu fazer a mudança durante a recente derrota para o Contas.

Wilson desempenho, indo 7 por 15 com 81 jardas e sem conclusões para wide receiversprovavelmente contribuiu para Saleh decisão.

Jatos deixarão Wilson em 2024?

A medida tem implicações a longo prazo para o Jatoscom Wilson futuro com a equipe agora incerta.

Apesar de ter sido eliminado duas vezes na temporada passada, a organização optou por mantê-lo como Rodgers substituto em vez de adquirir um backup veterano comprovado.

Wilson as lutas continuaram nesta temporada, classificando 30º de 31 passadores qualificados em QBR com apenas seis passes para touchdown.

Tim Boylea Jornalista da NFL de 29 anosestá definido para assumir a função inicial do Jatos.

Com experiência inicial limitada, Boyle’s o desempenho será acompanhado de perto Jatos pretendem virar a temporada.

Enquanto o Jatos (4-6) procure quebrar um sequência de três derrotas consecutivasa troca de zagueiro reflete o empenho do time em buscar soluções em meio às dificuldades ofensivas, ressaltando que a mudança é necessária quando faltam resultados.

O próximo jogo da “Black Friday” contra o Golfinhos será uma momento crucial para o resultado global do Temporada de jatos 2023.