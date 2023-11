Zinedine Zidane tem uma palavra para descrever Lionel Messi: torcedores do Real Madrid, desviem o olhar

To dia finalmente chegou, Adidas deve ter planejado isso há anos e a estrela se alinhou para que isso acontecesse. Os seus dois maiores jogadores de futebol da história da marca finalmente sentaram-se para uma longa conversa que definitivamente não é para os torcedores do Real Madrid. Especialmente para aqueles que desenvolveram desdém por Leão Messi nos últimos 20 anos. Houve muitas joias nesta conversa que valem a pena contar. Desde a conversa sobre o quase extinto número 10 até a humildade de Messi ao ainda colocar Diego Maradona acima dos demais. Dois momentos ficaram muito acima dos demais nesta conversa de meia hora entre dois dos maiores jogadores de futebol número 10 que já pisaram em campo. Zinedine Zidane teve a chance de conversar com Lionel Messi para uma conversa íntima.

Zidane só precisa de uma palavra para descrever Messi

Em determinado momento da conversa, o entrevistador fora da câmera foi instruído a pedir aos dois jogadores que usassem três palavras para descrever o outro. ‘Zizou‘ não hesitou: “É apenas uma palavra: ‘Magia‘. Porque no final, o que quero dizer é Leão e não estou junto todos os dias. Então hoje é um dia importante para mim porque posso dizer a ele o quanto o admiro. Todas as pessoas que gostam de futebol e essas pessoas são diferentes. E eu acho que é magia, pura magia. Magia no sentido. Antes de receber a bola, ele já sabia o que precisava ser feito. E principalmente para mim, como alguém que entende de futebol. Observando você em campo, quase soube o que você ia fazer, sabe? Foi como uma conexão. Mas quando eu o vejo fazendo o que ele faz, eu simplesmente digo, ‘É isso’.”

Messi lembra Zidane da honra única que ambos compartilham

Durante uma rápida seção de perguntas e respostas com cartões, Zidane perguntado Messi para mencionar o gol mais importante que marcou até agora. Mas o francês o interrompeu dizendo que aquele gol era bastante recente, aludindo ao seu gol na final da Copa do Mundo contra a França. Messi foi rápido em lembrá-lo de que ambos poderiam falar sobre esse sentimento. A única diferença é que ‘Zizou’ marcou em dois Copa do Mundo finais, Leo só fez isso uma vez. Vale a pena assistir toda a conversa, mesmo para os torcedores do Real Madrid que não estão obcecados em atacar Messi sempre que podem. Entretanto, continuaremos à espera da corajosa rede ou empresa que monte um cenário semelhante mas com Messi e Cristiano Ronaldo frente a frente. Isso vai acontecer?