Zuffa negou recurso em caso antitruste do UFC

O UFC sofreu um revés em seus esforços para anular o processo antitruste em andamento contra ele.

Dois juízes do 9º Tribunal do Circuito negaram na quarta-feira aos advogados da promoção um pedido de apelação, com o objetivo em parte de anular a decisão de um juiz federal de Nevada de certificar um grupo de lutadores que estão processando o UFC como uma classe, de acordo com um documento obtido pela MMA Fighting. .

Os lutadores, liderados pelos veteranos do UFC Cung Le, Jon Fitch, Kyle Kingsbury e outros, receberam status de ação coletiva em agosto, potencialmente expondo a promoção a maiores danos legais no caso relacionado às suas práticas comerciais. Os lutadores acusam o UFC de suprimir a remuneração dos lutadores ao usar um esquema anticompetitivo para excluir rivais e controlar o mercado de lutadores de elite do MMA, entre outras acusações.

Os potenciais danos legais ao UFC foram estimados entre US$ 800 milhões e US$ 1,6 bilhão, com 1.200 potenciais demandantes no período entre 2010-2017, quando os lutadores alegam que a conduta anticompetitiva ocorreu no primeiro de dois processos antitruste movidos contra a promoção. Um segundo processo, liderado pelo veterano do UFC Kajan Johnson, cobre o período posterior a 2017; esse caso está atualmente em fase de descoberta.

O UFC tem a opção de recorrer do resultado final do primeiro caso, que atualmente enfrenta mais um obstáculo antes de ir a julgamento em abril, disse uma pessoa com conhecimento do caso ao MMA Fighting. A promoção avançou para reabrir a descoberta no primeiro processo contra ela, que foi aberto em 2014, argumentando que as alterações mais recentes nas suas práticas comerciais são relevantes para as acusações que decorrem do período 2010-2017.