1.800 vagas? Veja o que o ministro afirma sobre o CONCURSO AFT!

Concurso AFT pode dobrar oportunidades!

O Ministro Luiz Marinho falou sobre dobrar a quantidade de vagas do concurso AFT- Auditor Fiscal do Trabalho. Inicialmente, estão autorizadas 900 vagas.

O que aconteceu? Veja as explicações a seguir.

Ampliação de Vagas no Concurso AFT

O concurso para Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) pode surpreender com uma notícia animadora: a possibilidade de aumento no número de vagas inicialmente previsto. O Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, revelou planos de dobrar o quantitativo autorizado, passando de 900 para 1.800 convocações.

Durante um encontro com jornalistas para divulgar o balanço das ações do Ministério, Marinho expressou otimismo em relação à realização do novo concurso para AFT. Ele destacou que, apesar da autorização inicial de 900 vagas, há a visão de dobrar esse número, sujeito à qualidade dos concursados e à possibilidade de abrir novas vagas.

Reconstrução da Força de Trabalho

Marinho enfatizou seu compromisso com a reconstrução e recomposição da força de trabalho, buscando ganhar eficiência e efetividade por meio da introdução de novas tecnologias. Ele destacou que tais inovações resultam em uma sinergia mais eficaz entre os servidores. Saiba mais sobre o concurso AFT.

Limites e Possibilidades do concurso AFT



O Decreto nº 9.739/2019 estabelece que o órgão pode convocar até três vezes o número de vagas inicialmente previstas. Para o AFT, isso poderia totalizar até 2.700 convocações. No entanto, ultrapassar esse limite exigiria a aprovação do Ministério da Gestão e Inovação (MGI) e um decreto presidencial.

Destaque no Concurso Nacional Unificado

O AFT será uma das posições mais cobiçadas no Concurso Nacional Unificado, que oferece mais de 6 mil vagas. Além do requisito de nível superior, o cargo oferecerá o maior salário do edital, com ganhos de R$23.579,71, incluindo vencimento básico e auxílio-alimentação. Outros benefícios e bônus podem incrementar ainda mais a remuneração total.

Concurso Público Nacional Unificado com Mudanças

A expectativa para o lançamento do edital do Concurso Público Nacional Unificado, inicialmente previsto para dezembro, teve sua data adiada para o dia 10 de janeiro de 2024, conforme anunciado pelo Governo Federal.

Reformulação do Cronograma

Além da mudança na data de divulgação do edital, o Ministério da Gestão e Inovação (MGI) promoveu ajustes significativos nas etapas seguintes do processo seletivo. Abaixo, apresentamos o novo cronograma:

10 de janeiro de 2024: Publicação do edital.

Publicação do edital. 19 de janeiro a 9 de fevereiro de 2024: Período de inscrições.

Período de inscrições. 29 de fevereiro de 2024: Divulgação dos dados finais de inscrições.

Divulgação dos dados finais de inscrições. 29 de abril de 2024: Publicação dos cartões de confirmação.

Publicação dos cartões de confirmação. 5 de maio de 2024: Aplicação das provas.

Aplicação das provas. 3 de junho de 2024: Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação.

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação. 30 de julho de 2024: Publicação final dos resultados.

Publicação final dos resultados. 5 de agosto de 2024: Início da convocação para posse e cursos de formação.

Lista dos orgãos

Os órgãos que vão participar do CNU são: