13º SALÁRIO: não recebeu? O que Fazer?

O pagamento do 13º salário é um direito de todos os trabalhadores que possuem carteira assinada, bem como aposentados e pensionistas. Contudo, muitos ainda têm dúvidas sobre o que fazer caso não recebam esse pagamento. Aqui, vamos esclarecer tudo isso.

Entendendo o 13º Salário

De acordo com a Lei 4.090 de 1962, o direito ao 13º salário estende-se a todos que trabalharam com carteira assinada por pelo menos 15 dias. Aqueles que estiveram em licença maternidade ou foram afastados por doença ou acidente também têm direito ao benefício.

O Que Fazer Se Não Receber o 13º Salário?

Se o 13º salário não for disponibilizado, a primeira ação recomendada é questionar a empresa através do departamento de recursos humanos. Esse deve ser o primeiro passo antes de tomar qualquer outra medida.

Procedimentos Legais 13º Salário

No caso do não recebimento do 13º salário, o trabalhador pode fazer uma denúncia anônima na Secretaria de Inspeção do Trabalho ou entrar com uma ação trabalhista contra a empresa.

Não Existe Compensação

É importante ressaltar que não existe nenhuma previsão legal de compensação, indenização ou correção para o trabalhador em caso de atraso ou ausência de pagamento do 13º salário.



Penalidades Para a Empresa

O empregador que não efetuar o pagamento do 13º salário, dentro do prazo legal, pode ser multado. Em caso de atraso, a empresa pode ser multada em cerca de R$ 280 por trabalhador prejudicado. O valor pode ser dobrado, no caso de reincidência.

Como Calcular o 13º Salário?

O 13º salário é pago integralmente a quem trabalhou há pelo menos um ano na mesma empresa. Quem trabalhou menos tempo receberá proporcionalmente.

Cálculo Proporcional

A cada mês em que trabalha pelo menos 15 dias, o empregado tem direito a 1/12 (um doze avos) do salário total de dezembro. O mês inteiro será descontado do 13º se o empregado deixar de trabalhar mais de 15 dias no mês e não justificar a ausência.

O 13º salário é um direito do trabalhador e é responsabilidade da empresa garantir esse pagamento. Caso isso não ocorra, existem medidas que podem ser tomadas para garantir esse benefício.

Esperamos que este guia tenha sido útil para esclarecer suas dúvidas sobre o 13º salário. Se ainda tiver alguma questão, não hesite em contatar um profissional de direito trabalhista para orientação.