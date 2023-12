“14° Salário” chegando. Confira Calendário Pagamento do PIS/PASEP 2024.

O PIS/PASEP 2024, frequentemente também conhecido como o 14º salário, é um benefício que tem previsão de início em fevereiro, alcançando aproximadamente 25 milhões de brasileiros. Saiba agora todas informações necessárias para entender e consultar o PIS/PASEP 2024.

O que é o PIS/PASEP 2024?

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) são contribuições sociais de natureza tributária, devidas pelas pessoas jurídicas, com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados.

Quem tem direito ao PIS/PASEP 2024?

Para ter direito ao PIS/PASEP 2024, o trabalhador precisa ter trabalhado no ano-base, que é 2022. Além disso, a remuneração mensal máxima deve ter sido dois salários mínimos e deve ter trabalhado pelo menos 30 dias registrados na carteira durante esse período.

Como Consultar o PIS/PASEP 2024 Online?

A consulta online do benefício é bastante simples. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o Aplicativo Carteira de Trabalho Digital e logue através do Gov.br;

No menu, selecione “Benefícios”;

Selecione “Abono salarial”;

Informe 2022 como ano-base;

Veja se você tem direito ao benefício.

Calendário do PIS/PASEP 2024



O governo federal elaborou o calendário do PIS/PASEP 2024 e encaminhou ao Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Os pagamentos do PIS serão realizados pela Caixa Econômica Federal, enquanto os pagamentos do PASEP serão liberados pelo Banco do Brasil.

O calendário de pagamento do PIS seguirá o critério de nascimento dos beneficiados, com início em fevereiro e término em dezembro. Já o calendário de pagamento do PASEP levará em consideração o final da inscrição do beneficiado, igualmente com início previsto para fevereiro e término em dezembro.

A compreensão do calendário de pagamentos são essenciais para se planejar financeiramente para o ano de 2024.