2024 NFL Draft Order: Patriots ganham um ‘impulso’ na corrida pela escolha número 1

An semana 13 cheia de ação de 2023 NFL a temporada tem apenas alguns jogos restantes, mas a imagem no topo do quadro de recrutamento está ficando mais clara.

Duas equipes com 10 derrotas estão competindo para derrubar o Ursos de Chicago fora de sua posição como os proprietários projetados da escolha geral nº 1 no Rascunho de 2024 (cortesia do 1-11 Carolina Panteras). Cinco equipes com quatro vitórias estão situadas entre as escolhas quatro e oito, enquanto duas NFC Sul as equipes entraram no top 10 no último mês completo da temporada regular.

Doce abraço de Taylor Swift com Brittany Mahomes antes do jogo Chiefs-PackersParker Johnson

Ordem preliminar da NFL de 2024

Ursos de Chicago (através da Carolina Panteras): 4-8, 0,470 força do cronograma Patriotas da Nova Inglaterra: 2-10, 0,532 força do cronograma Cardeais do Arizona: 3-10, 0,556 SOS Comandantes de Washington: 4-9, 0,522 SOS Ursos de Chicago (sua própria seleção) Gigantes de Nova York: 4-8, 0,515 SOS Jatos de Nova York: 4-8, 0,520 SOS Titãs do Tennessee: 4-8, 0,545 SOS Santos de Nova Orleans: 5-7, 0,423 SOS Bucaneiros de Tampa Bay: 5-7, 0,490 SOS

Comandantes, jatos caindo; os cardeais têm impulso?

Uma das surpresas da semana 13 aconteceu em Pitsburgoonde o Cardeais pousou em Estádio Acrisure e superou alguns atrasos climáticos para perturbar o ladrões, 24-10. A vitória representa um avanço para Arizona‘s reconstrução – e a franquia ainda permanece em posição de conseguir uma escolha entre os três primeiros. A próxima lista de jogos após o adeus da próxima semana inclui confrontos contra o São Francisco 49ers e a Filadélfia Eagles.

O Patriotas marcaram 14 pontos nos últimos três jogos e provavelmente atingiram um novo recorde no domingo. Nova Inglaterra perdido em casa para o Carregadores de Los Angeleseliminado por 6 a 0 pelo time que ostenta o NFLa pior defesa de passe. O Tapinhas precisa de um substituto de longo prazo para Tom Brady da pior maneira – e eles estão em posição de garantir uma cortesia entre os dois primeiros.

O Comandantes e Jatos ambos estão em sequência de derrotas de pelo menos quatro jogos. Washington perdido para Miami 45-15 no domingo, pois mostra uma piora na capacidade de proteger o quarterback Sam Howellenquanto nem Tim Boyle nem Trevor Siemian Poderia ajudar Nova Iorque superar o Falcões de Atlanta em uma luta defensiva de 13-8.

As duas equipes diretamente atrás Atlanta no NFC Sulo Santos e a Bucaneiroscompletando o top 10 atual – talvez destacando o quão fraca essa divisão realmente é. Nova Orleans e Baía de Tampa ambos são apenas um jogo atrás do Falcõese ainda é possível se recuperar para vencer a divisão e garantir um jogo de playoff em casa.