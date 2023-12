22ª edição do Festival de Coros encanta público e participantes no Penedo Luz

O mais tradicional evento cultural do período natalino em Penedo comprovou a qualidade de sua programação, encantando centenas de pessoas no Theatro Sete de Setembro neste último final de semana, durante a 22ª edição do Festival de Coros.

Grupos de canto coral da cidade anfitriã e de outras cidades de Alagoas, Sergipe e Pernambuco apresentaram canções populares, sacras e folclóricas nas noites de sexta, 08, e sábado, 09, com acesso gratuito do público que lotou as dependências da primeira casa de espetáculos construída em Alagoas.

“Ter vindo para Penedo foi uma satisfação muito grande e isso já acontece há vários anos. É sempre uma satisfação nova, é um renovar cada vez maior que nós passamos por aqui, com o acolhimento de vocês, da cidade, e isso é muito importante e gratificante para a gente”, contou uma das integrantes do Vozes de Pernambuco.

O apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), é fundamental para o sucesso do Festival de Coros, conforme destacou o servidor público e coralista do Imperial Coro do Penedo, Paulo César Silva.

“O nosso festival já está na 22ª edição, são 22 anos fazendo esse projeto e, graças a Deus, a instituição pública tem uma consciência cultural e abrange cada vez mais esse festival. Este ano estamos no teatro todo climatizado e todo mundo adorou”, afirmou Paulo César, enaltecendo ainda a colaboração do festival para a cultura musical e o desenvolvimento de Penedo, agradecendo o apoio da Secretária de Cultura Teresa Machado.

“Contamos com a participação de centenas de pessoas que vieram de Maceió, Coruripe, Aracajú, Itabaiana e Recife, apresentando uma mistura de sons, vozes, arranjos e melodias, alem da participação inclusiva de grupos de canto coral formado apenas por mulheres, da representação negra e seus cantos originais africanos, e ainda do Coral Carlos Gomes, da Escola Cyro Accioly”, frisou Teresa Machado sobre o grupo da instituição pública, localizada em Maceió que atende pessoas com deficiência visual.

Secom PMP e Assessoria SEMCLEJ

Fotos Deywisson Duarte e Kamylla Feitosa