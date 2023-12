3.360 vagas! Concursos PM e Bombeiros anunciam inscrição até esta quarta-feira

Veja a distribuição de vagas dos concursos PM e Bombeiros

Os concursos PM e Bombeiros são uma excelente chance para quem deseja conseguir estabilidade e entrar no mercado de trabalho.

Veja como se inscrever e não perca as dicas.

As inscrições para os concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Pernambuco encerram-se às 23h59 desta quarta-feira, 13. Essa é uma chance única, já que estão sendo ofertadas 3.360 vagas para as carreiras de soldado e oficial.

O soldado, tanto na Polícia Militar quanto no Corpo de Bombeiros, terá direito a um soldo de R$3.419,88. Já o oficial, no posto de 2.º tenente, receberá uma remuneração de R$10.855,91.

Vagas dos concursos PM e Bombeiros

A distribuição das vagas é a seguinte:

Polícia Militar (PM): 2.400 vagas para praça (soldado); 300 vagas para oficial.

Corpo de Bombeiros: 600 vagas para praça (soldado); 60 vagas para oficial.



As inscrições devem ser feitas no site do Instituto AOCP, organizador do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$180 para candidatos a soldado e R$220 para aqueles que buscam vagas de oficiais. O pagamento deve ser efetuado até o dia 14 de dezembro.



Você também pode gostar:

Esses concursos representam uma oportunidade significativa para aqueles que aspiram seguir carreiras nas forças de segurança de Pernambuco, com vagas disponíveis tanto para praças quanto para oficiais. Os interessados têm até o último minuto da quarta-feira para garantir sua participação nesse importante processo seletivo.

Etapas dos Concursos PM PE e Bombeiros PE

Os candidatos dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Pernambuco passarão por diversas etapas durante o processo seletivo.

A primeira etapa consistirá na prova objetiva com redação, agendada para os dias:

21 de janeiro (Corpo de Bombeiros);

28 de janeiro (Polícia Militar).

As avaliações serão realizadas em Recife e Região Metropolitana, além de Caruaru e Petrolina, nos turnos da manhã (soldado) e tarde (oficial).

Na prova para soldado, serão cobradas 60 questões, enquanto os oficiais responderão a 70 itens. Abaixo estão as disciplinas que serão cobradas para os praças de cada corporação. Os aprovados, considerando os critérios específicos de aprovação para cada etapa, serão convocados para as seguintes fases:

Correção da redação;

Avaliação médica;

Exame físico e avaliação psicológica;

Curso de formação.

Após a conclusão de todas essas etapas, os concursos terão validade por dois anos, podendo ser prorrogados por igual período. Este é um importante passo para os candidatos que buscam integrar as forças de segurança de Pernambuco, com um processo seletivo abrangente e criterioso que abarca diversas avaliações ao longo das etapas.

Como se inscrever

Os interessados deverão se inscrever no site do Instituto AOCP, organizador.

As taxas serão de R$180 (soldado) e R$220 (oficiais) e deverão ser pagas até o dia 14 de dezembro.

Estratégias para Concursos da PM e Bombeiros

Preparar-se para concursos, seja para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros, demanda dedicação e estratégia.

Compreensão Detalhada do Edital: O Primeiro Passo Crucial

O primeiro passo crucial é compreender o edital minuciosamente, pois é nele que encontramos as diretrizes sobre o que será cobrado na prova.

Planejamento Eficaz: Tempo e Conteúdo na Medida Certa

Em seguida, é essencial criar um planejamento de estudos realista, considerando o tempo disponível e dividindo o conteúdo de forma organizada.

Materiais Específicos: O Poder dos Recursos Direcionados

Os materiais de estudo desempenham um papel vital nessa jornada. Utilizar recursos específicos para concursos da área, como livros, videoaulas, apostilas e simulados, proporciona uma preparação mais direcionada.

Disciplinas Básicas: A Base do Sucesso

Priorizar disciplinas básicas, como Língua Portuguesa, Matemática, Informática e Atualidades, é fundamental, visto que esses temas são recorrentes em diversos concursos.

Disciplinas Específicas: Dominando o Conteúdo-chave do Concurso

Além disso, dedicar-se às disciplinas específicas do concurso, como Legislação, Direitos Humanos e Noções de Direito, é indispensável para conquistar uma boa pontuação.

Prática Intensa: Resolução de Questões e Simulados Completos

A resolução de questões anteriores e a realização de simulados completos são estratégias eficazes para familiarizar-se com o estilo das perguntas, testar o conhecimento adquirido e aprimorar a gestão do tempo durante a prova.

Cuidado Integral: Saúde Física e Mental em Foco

Manter a saúde física e mental é igualmente crucial. Uma rotina equilibrada, com alimentação saudável, sono adequado e atividade física, contribui para um desempenho consistente nos estudos.