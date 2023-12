477 MIL inscritos; confira os locais de prova do concurso Ebserh

As provas do concurso Ebserh vão acontecer dia 17

O concurso Ebserh anuncia que os locais de prova foram divulgados. São mais de 470 mil inscritos. Veja mais detalhes e como consultar.

Confira!

Provas Confirmadas para o Concurso Ebserh

As provas do aguardado concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) estão confirmadas para o próximo domingo, 17 de dezembro. Com mais de 477 mil inscritos, os participantes já podem verificar os locais de aplicação no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização da seleção.

Dois Turnos, Dois Níveis de Exames

A realização dos exames ocorrerá em dois turnos distintos, atendendo aos diferentes cargos em disputa. Pela manhã, os candidatos aos cargos de nível superior terão sua oportunidade.

Horários Detalhados para os Exames

Manhã (Cargos de Nível Superior)



Você também pode gostar:

Horário de Abertura dos Portões: 08:00

Horário de Fechamento dos Portões: 08:45

Início Previsto das Provas: 09:00

Tarde (Cargos de Nível Médio/Técnico)

Horário de Abertura dos Portões: 14:00

Horário de Fechamento dos Portões: 14:45

Início Previsto das Provas: 15:00

Orientações Importantes para concurso Ebserh

Os candidatos devem comparecer aos locais designados portando documento físico de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta e o cartão de convocação para as provas.

Proibições e Recomendações para um Processo Tranquilo

É importante observar que será proibido o ingresso de candidatos no local/sala de prova portando qualquer tipo de arma ou objetos similares, mesmo que possuam o respectivo porte. Não será disponibilizado local para a guarda desses objetos.

Os participantes devem estar atentos a todas as orientações e seguir rigorosamente as normas estabelecidas para garantir uma realização tranquila e eficiente das provas.

Modalidades de Provas no Concurso: Objetiva e Discursiva

Todos os candidatos do concurso serão submetidos à prova objetiva. Entretanto, apenas os concorrentes aos cargos da área administrativa também realizarão, no mesmo dia, a prova discursiva.

Prova Objetiva Detalhada

Na parte objetiva, os candidatos responderão a 60 questões (quadro Assistencial e Médico) e 50 questões (quadro Administrativo) sobre Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos.

Prova Discursiva para a Área Administrativa

A prova discursiva será variável conforme o cargo, aplicando-se somente à Área Administrativa. Para níveis médio e técnico, será uma redação, cujo tema será fornecido no momento da prova objetiva. O candidato deve desenvolver no mínimo 20 e, no máximo, 30 linhas.

Para nível superior, a prova discursiva será composta de duas questões de conhecimentos específicos, cada uma delas com no mínimo dez e no máximo 15 linhas por questão.

Avaliação de Títulos no Processo Seletivo

Além das provas objetiva e discursiva, o concurso ainda contemplará a avaliação de títulos, adicionando mais uma dimensão à análise do desempenho e competências dos candidatos.

Esse conjunto diversificado de avaliações visa garantir uma seleção abrangente e justa, considerando tanto conhecimentos teóricos quanto habilidades práticas e específicas relacionadas aos cargos em disputa.

Local de prova. ACESSE AQUI

Alta Procura Concurso Ebserh

De acordo com dados divulgados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o concurso Ebserh atraiu uma impressionante marca de 477.289 inscrições homologadas. Esse número representa um aumento significativo de 46% em relação ao total de inscritos no edital de 2019.

Cargos Mais Procurados por Área

Dentre os cargos mais procurados, segmentados por áreas, destacam-se:

Administrativa: Assistente administrativo, com 35.570 inscritos;

Assistente administrativo, com 35.570 inscritos; Assistencial: Técnico em enfermagem, liderando com expressivos 121.749 inscritos;

Técnico em enfermagem, liderando com expressivos 121.749 inscritos; Médica: Médico/clínica médica, contabilizando 2.714 inscrições homologadas.

Distribuição de Vagas e Níveis de Escolaridade

O concurso dispõe de 695 vagas, abrangendo cargos que exigem níveis médio, técnico e superior, com remunerações de até R$12,5 mil. As oportunidades estão distribuídas entre três áreas distintas:

Edital para Área Médica: 554 vagas;

Edital para Área Assistencial: 106 vagas;

Edital para Área Administrativa: 35 vagas.

Variedade de Especialidades na Área Médica

No edital destinado à Área Médica, a seleção oferece oportunidades para diversas especialidades, ampliando as opções para profissionais qualificados.

Diversidade na Área Assistencial e Administrativa

Na Área Assistencial, as vagas abrangem cargos como técnicos em análises clínicas, citopatologia, enfermagem, farmácia, necropsia, prótese dentária, radiologia e saúde bucal.

Já na Área Administrativa, as oportunidades se estendem a diversas especialidades, como assistente social, biólogo, biomédico, enfermeiro, cirurgião-dentista, farmacêutico, físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pedagogo, profissional de educação física, psicólogo, tecnólogo em radiologia e terapeuta ocupacional.