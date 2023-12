49ers QB Brock Purdy lança 4 passes para TD enquanto o 49ers bate em Jalen Hurts, Eagles

Deebo Samuel falei muito depois da temporada passada NFC jogo do campeonato, o placar da caixa quase precisou de uma verificação dupla para confirmar que – sim, o 49ers realmente perdeu para o Águias.

Samuel chamou um cornerback dos Eagles de “lixo” e classificou Philly como seu time “mais odiado” no NFL. Só para garantir, Samuel e alguns companheiros chegaram no domingo vestidos de preto, talvez um aceno de conhecimento para o dia sombrio que os Eagles terão pela frente.

Chefe de segurança dos Eagles, Big Dom, foi ovacionado após expulsão contra 49ersParker Johnson

Samuel reforçou sua boca grande com um desempenho de grande sucesso que mostrou que os 49ers ainda têm muito espaço para perseguir o primeiro lugar na NFC.

Brock Purdy arremessou para 314 jardas e quatro touchdowns, Samuel marcou três TDs e quarterback dos Eagles Jalen dói foi verificado quanto a uma concussão na vitória de São Francisco por 42-19 sobre o Filadélfia.

A revanche do jogo do campeonato da NFC também contou com touchdowns do 49ers em seis posses consecutivas e um par de expulsões que mostraram que o jogo do título deste ano pode não acontecer novamente pela Filadélfia, afinal.

“Não houve muito no ano passado com isso”, treinador do 49ers Kyle Shanahan disse. “Estávamos muito entusiasmados por vir aqui e jogar contra uma equipe muito boa, jogar bem e conseguir uma vitória”.

Os 49ers (9-3) deixaram a Filadélfia há 10 meses, machucados no jogo do campeonato da NFC, devido às lesões de Purdy e seu reserva, e nunca tiveram chance na derrota por 31-7. Os 49ers passaram uma offseason cantando para os Birds – Samuel ligou James Bradberry “lixo” – e então entrou no Linc como um raro favorito nas apostas contra um time com 10 vitórias em casa.

“Falar besteira faz parte do jogo”, disse Samuel. “Espero que ninguém tenha levado isso a sério. No final das contas, é tudo diversão e jogos.”

Não foi muito divertido para os Eagles

Os Eagles (10-2) levaram um susto quando Hurts saiu correndo de campo no quarto gol e foi direto para o vestiário. Ele foi liberado para jogar e voltou à ação. Não ficou imediatamente claro quando Hurts foi ferido. Ele se recusou a entrar em detalhes sobre a lesão.

No momento da temporada passada MVP da NFL vice-campeão voltou, os Eagles perdiam por 35-13 e estavam a caminho da primeira derrota em casa da temporada. A dor atingiu DeVonta Smith para um caça-tanques de 2 jardas em sua viagem de retorno. Ele terminou 26 de 45 passes para 298 jardas. Purdy deu os retoques finais na vitória com um TD de 46 jardas para Samuel.

Talvez toda essa fanfarronice tenha valido a pena para os 49ers. Ressentimentos se espalharam pelo jogo, destacados por uma briga no terceiro quarto que atingiu o linebacker do 49ers Dr. Greenlaw e o chefe de segurança dos Eagles foi lançado.

Dom Di Sandro, presença constante na linha lateral dos Eagles, tirou Greenlaw de Smith após uma recepção. Greenlaw apareceu e estendeu a mão para dois oficiais para tocar o rosto de DiSandro com o punho fechado.

Greenlaw foi expulso. DiSandro, um herói cult na Filadélfia por seu apoio sempre presente quando os Eagles estão em público, também foi instruído a sair e caminhou até o vestiário sob uma ovação estrondosa.

“Adoro como nos recuperamos depois”, disse Shanahan.

Os Eagles ofereceram alguns outros motivos para comemorar

Purdy escolheu uma defesa que deixou os recebedores abertos durante grande parte do jogo. Samuel também infligiu seu dano no terceiro quarto em um TD de corrida de 12 jardas e recebeu um passe de TD de 48 jardas de Purdy que aumentou a vantagem de 14-6 no intervalo para 28-13.

Purdy se divertiu com Samuel adicionando um pouco de tempero a uma revanche já esperada.

“No vestiário, talvez ele estivesse dizendo coisas que eram divertidas para nós ouvirmos”, disse Purdy. “Foi algo fora do comum? Deebo de Deebo. Sua peça fez o resto.”

Com certeza aconteceu. Samuel transformou apenas quatro recepções em 116 jardas. Os resultados foram decisivos em qualquer jogo, é claro. Mas eles mantiveram o ataque dos Eagles que criou o hábito de comícios no intervalo e sugou a atmosfera do Linc.

Os Eagles transformaram as deficiências do intervalo em vitórias em cada um dos últimos quatro jogos – incluindo um Super Bowl revanche em Kansas City – e cinco vezes no total nesta temporada. Os Eagles foram derrotados por 144-156 no primeiro tempo desta temporada.

Um detalhe incômodo entre todas essas reviravoltas: Philly nunca perdeu para Shanahan. Os 49ers estão com 33-1 (incluindo playoffs) quando lideram por mais de oito pontos no intervalo sob o comando de Shanahan.

Hurts fez sua parte no primeiro tempo para levar os Eagles para dentro dos 20, conectando com AJ Brown para 38 jardas na primeira investida e para Brown por 17 jardas na segunda investida. Em vez disso, os Eagles tiveram que se contentar com Jake Elliott field goals de 26 e 39 jardas para a vantagem de 6-0.

“Normalmente, quando você joga dentro do padrão, você vence”, disse Hurts. “Não creio que tenhamos jogado de acordo com os padrões e vencido.”

Os 49ers estremeceram com o medo do primeiro quarto que os viu terminar com menos 6 jardas no total, até que Purdy iniciou o ataque no segundo. Assim como no jogo do campeonato da NFC, Purdy foi pressionado desde o início. Mas ele permaneceu forte, principalmente em uma luta onde foi atingido duas vezes, mas permaneceu de pé e ainda conseguiu um ganho de 6 jardas. Ele coroou a corrida com um passe TD de 2 jardas para Brandon Aiyuk isso cortou 7-6.

Christian McCaffreyque terminou com 93 jardas corridas, adicionou uma pontuação de 2 jardas faltando 38 segundos para uma vantagem de 14-6.

Os 49ers nunca olharam para trás – e talvez o traje preto fosse adequado para esta goleada, mesmo que Samuel insistisse o contrário.

“É só a roupa”, disse ele, rindo. “Tudo deu certo. O ajuste funcionou bem.”

O mesmo aconteceu com o ataque dos 49ers.

A SEGUIR

Anfitriões de São Francisco Seattle no domingo.

As Águias vão Dallas para uma noite de domingo NFC Leste confronto.