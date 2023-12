50 Cent criando documentário sobre o suposto abuso de Cassie por Diddy, por reportagem

Raplicativos 50 centavoscujo nome verdadeiro é Curtis Jacksonestá supostamente criando um documentário sobre Sean “Diddy” Pentes e seu suposto abuso de ex-namorada Cássiade acordo com Página seis. Os rivais de longa data não se cansam de atacar um ao outro.

Jackson, 48 anos, é dono de uma produtora chamada G-Unit Filmes e Televisão que desenvolveu o seriado de sucesso “Poder“e documentário sobre crimes reais”Homicídios de Hip Hop“, que investiga as mortes de jovens rappers como Fumaça pop.

50 Cent reclama das festas de P Diddy e lança sombra sobre sua orientação sexual

Combs, 54 anos, negou todas as acusações de sua ex-namorada e ex-artista, Cassie, que fez um acordo com os advogados do magnata do hip hop em 24 horas.

50 Cent acessou o X (Twitter) na noite de sexta-feira para praticamente confirmar seu envolvimento em um documentário sobre Diddy, compartilhando uma captura de tela do Página seis título.

50 Cent odeia Diddy

Diddy e 50 Cent nem sempre estiveram em desacordo, mas parece que sua rivalidade foi mantida viva por Jackson.

Ultimamente, 50 Cent continuou a procurar maneiras de desacreditar Diddy, tornando seu ódio mais do que evidente.

Jackson até questionou a orientação sexual de Diddy em um recente discurso retórico sobre as festas totalmente brancas que Combs daria.