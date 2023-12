500 mil trabalhadores já podem SACAR O PIS; saiba se você está na lista

O PIS é um benefício que está à disposição de mais de 500 mil trabalhadores brasileiros. Muitos ainda não efetuaram a retirada deste valor, e o governo federal está tomando medidas para conscientizar esses cidadãos sobre seus direitos. Portanto, é crucial entender os detalhes desse saque e garantir que nenhum trabalhador perca esta oportunidade.

O que é o PIS?

O PIS é um fundo criado pelo governo federal para beneficiar os trabalhadores do setor privado. O valor disponível para saque varia de acordo com o tempo de serviço e o salário do beneficiário.

Quem tem direito ao PIS?

Para ter direito ao PIS, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos pré-estabelecidos pelo governo. Entre eles: ter pelo menos cinco anos de cadastro no PIS, ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base e ter trabalhado pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração.

Saque do PIS de 2021

O PIS referente ao ano de 2021 ainda está pendente para muitos trabalhadores. A preocupação do governo é que estes cidadãos ainda não tenham realizado a retirada dos valores a que têm direito. O saque pode ser feito através da Caixa Econômica Federal para o PIS e através do Banco do Brasil para o PASEP.

Reajuste do PIS e PASEP em 2024

Existe uma previsão de aumento no pagamento do PIS e do PASEP em 2024. O benefício é calculado com base no salário mínimo, que de acordo com a Lei Orçamentária Anual para 2024, será de R$ 1.421. Isso resultará em um reajuste de R$ 101.



É importante destacar que todos os auxílios pagos pelo governo federal que utilizam o salário mínimo como referência serão reajustados.

Importância do PIS para os trabalhadores

O PIS é uma importante fonte de renda para muitos trabalhadores brasileiros. Ele pode ser utilizado para diversas finalidades, como o pagamento de contas, a realização de pequenos investimentos ou até mesmo como uma reserva de emergência.

Como consultar o saldo do PIS?

Antes de efetuar o saque do PIS, é recomendado verificar o saldo disponível. Para isso, acesse o site da Caixa Econômica Federal e consulte o saldo do seu PIS. Caso haja valores pendentes, programe-se para realizar o saque e evite possíveis contratempos no próximo ano. A consulta ao saldo do PIS pode ser feita através do aplicativo Caixa Trabalhador, disponível para download aqui.

Benefícios que serão reajustados em 2024

Com o novo piso salarial, diversos benefícios serão reajustados. Entre eles, estão:

Piso da aposentadoria; Programa de Integração Social (PIS); Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP); Seguro Desemprego; Auxílio Acidente; Benefício por Incapacidade Temporária; Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Como Garantir seu Saque do PIS?

Para garantir o recebimento do benefício do PIS, siga as orientações abaixo:

Verifique se você se enquadra nos requisitos estabelecidos pelo governo. Acesse o site da Caixa Econômica Federal e consulte o saldo do seu PIS. Caso haja valores pendentes, programe-se para efetuar o saque, evitando possíveis contratempos no próximo ano.

O Papel da Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal é o órgão responsável pelo pagamento do PIS. Ela disponibiliza diversas opções para o saque do benefício, como o crédito em conta, o saque nas agências, nos terminais de autoatendimento e até mesmo pelo aplicativo Caixa Tem. Verifique qual a melhor opção para você e não deixe de realizar o saque dentro do prazo estabelecido.

Portanto, é essencial que os trabalhadores verifiquem se possuem o saque do PIS pendente e realizem a retirada o quanto antes. Além disso, é importante estar atento aos reajustes previstos para 2024 e como eles afetarão os benefícios recebidos.