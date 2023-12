52 vagas e salários de quase R$ 7 MIL; conheça tudo sobre o CONCURSO IDAF

O concurso IDAF tem vagas imediatas mais cadastro reserva

O concurso IDAF-Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo- anuncia que o edital foi liberado com vagas imediatas mais cadastro reserva.

Edital IDAF ES: Oportunidades e Requisitos

O edital do IDAF ES oferece uma excelente oportunidade com 52 vagas para cargos de nível superior e médio técnico, além da formação de cadastro reserva. Aqui estão os detalhes dos cargos e requisitos:

Fiscal Estadual Agropecuário:

Vagas: 17

17 Remuneração: R$ 6.911,73 + Auxílio Alimentação de R$ 600,00

R$ 6.911,73 + Auxílio Alimentação de R$ 600,00 Requisitos: Engenharia Agronômica Engenharia Florestal Engenharia Cartográfica/Agrimensura Geografia Engenharia Química Engenharia Civil Engenharia de Alimentos Química

Exigências: Diploma de curso superior registrado na respectiva área. Registro no conselho de classe correspondente.



Técnico de Fiscalização e Desenvolvimento Agropecuário:

Vagas: 35

35 Remuneração: R$ 3.595,95 + Auxílio Alimentação de R$ 600,00

R$ 3.595,95 + Auxílio Alimentação de R$ 600,00 Requisitos: Técnico em Agropecuária/Técnico Agrícola Técnico em Cartografia, Agrimensura, Geomática ou Geoprocessamento Técnico de Laboratório

Exigências: Certificado de conclusão ou diploma de ensino médio técnico na área correspondente. Registro no conselho profissional equivalente.





Localização das Vagas concurso IDAF

Os futuros aprovados poderão ser lotados em qualquer unidade administrativa do IDAF/ES em todo o Estado do Espírito Santo.

Preparação para as Provas concurso IDAF

Estude de acordo com o conteúdo programático detalhado no edital.

Resolva questões anteriores para se familiarizar com o estilo das provas.

Faça simulados para testar seu conhecimento e gerenciar o tempo.

Provas Objetiva e Discursiva concurso IDAF

O edital do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF ES) estabelece a realização de provas objetiva e discursiva como etapas fundamentais do processo seletivo. Ambas têm caráter eliminatório e classificatório, abrangendo todos os candidatos interessados.

Prova Objetiva

A prova objetiva do concurso IDAF compreende 50 questões de múltipla escolha, distribuídas nas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 10 questões

10 questões Legislação Básica: 10 questões

10 questões Informática Básica: 10 questões

10 questões Conhecimentos Específicos: 20 questões

O tempo total destinado para a realização das provas objetiva e discursiva é de quatro horas.

Critérios de Habilitação na Prova Objetiva

Os candidatos serão considerados habilitados se alcançarem, no mínimo, cinquenta por cento do total de pontos da prova objetiva. Além disso, é necessário que não obtenham nota zero em nenhuma das disciplinas avaliadas.

Prova Discursiva concurso IDAF

A prova discursiva consiste na produção de um texto dissertativo sobre um tema previamente estabelecido no conteúdo programático específico de cada cargo/formação. Este texto deve ter no mínimo vinte e cinco linhas e, no máximo, trinta linhas.

A correção das provas discursivas será realizada apenas para os candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até trinta vezes o número de vagas, incluindo os candidatos empatados na última posição.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até 29 de janeiro de 2024, no site da banca IDIB, mediante a taxa de participação de R$ 48,00 (Fiscal Estadual Agropecuário) e R$ 45,00 (Técnico de Fiscalização e Desenvolvimento Agropecuário).

Locais e Horários de Aplicação das Provas em Vitória/ES

As provas do concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF ES) serão realizadas na cidade de Vitória/ES, proporcionando aos candidatos a oportunidade de demonstrar seus conhecimentos no dia 17 de março de 2024.

Divisão dos Períodos concurso IDAF

As provas serão distribuídas nos períodos da manhã e da tarde, de acordo com as categorias dos cargos. Confira os horários estabelecidos:

Técnico de Fiscalização e Desenvolvimento Agropecuário (Médio Técnico):

Fiscal Estadual Agropecuário (Nível Superior): Horário: Das 14h às 18h



Esta divisão proporciona uma organização eficiente, permitindo que cada grupo de candidatos concentre-se em sua respectiva prova no horário designado, garantindo equidade e facilitando a logística do processo seletivo.

Dica de especialista

Os locais específicos de aplicação das provas serão divulgados previamente pela banca organizadora do concurso, proporcionando aos candidatos informações detalhadas sobre os locais de realização dos testes. Dessa forma, é fundamental que os participantes estejam atentos às orientações e comunicados emitidos pela organização do concurso para garantir uma participação tranquila e bem-sucedida no processo seletivo do IDAF ES.