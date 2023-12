568 vagas para NÍVEL MÉDIO! Conheça ESTE processo seletivo com vários cargos para área da saúde

Processo seletivo deseja contratação para quadro permanente

Além de contratação imediata, as vagas para nível médio serão também para formação de cadastro reserva. Por isso, separamos mais detalhes abaixo.

Veja a seguir e não perca tempo.

FEMAR Anuncia 568 Vagas para nível médio

A Fundação Estatal de Saúde de Maricá, FEMAR, acaba de divulgar seu segundo edital de processo seletivo público, abrindo as portas para a contratação de novos profissionais em seu quadro permanente. Este processo seletivo da FEMAR tem como foco o preenchimento de 568 vagas na área da saúde, além da formação de cadastro reserva.

Distribuição das Vagas e Requisitos

As oportunidades se dividem entre os cargos de agente comunitário de saúde, com 426 vagas, e agente de combate às endemias, com 142 vagas. A exigência mínima de escolaridade para ambos é o ensino médio completo. O salário inicial para essas posições é de R$ 2.640, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Para o cargo de agente comunitário de saúde, é necessário que o candidato resida no Distrito de Saúde ao qual concorre desde a data de publicação do edital.

Descrição das Funções para nível médio

O agente comunitário de saúde desempenha atividades relacionadas à prevenção de doenças e promoção da saúde, utilizando os princípios da Educação Popular em Saúde.



Essas ações podem ocorrer de forma domiciliar ou comunitária, tanto individualmente quanto em grupos, sempre seguindo as diretrizes do SUS. Já o agente de combate às endemias tem como função principal realizar atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças, contribuindo para a promoção da saúde, tudo alinhado às diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor de cada ente federado.

Etapas do Processo Seletivo para nível médio

O processo seletivo da Fundação Estatal de Saúde de Maricá, FEMAR, traz consigo duas etapas cruciais para a seleção de profissionais comprometidos com a saúde pública.

Prova Objetiva

A primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consiste em uma prova objetiva. Esta será composta por 50 questões de múltipla escolha, abrangendo três áreas fundamentais:

Língua Portuguesa: 10 questões

10 questões Noções de Legislação e Normativas Técnicas do SUS: 10 questões

10 questões Conhecimentos Específicos: 30 questões

Esta avaliação será um verdadeiro teste de conhecimento, englobando desde aspectos linguísticos até uma compreensão aprofundada das legislações e normativas técnicas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Análise de Títulos

A segunda etapa, de caráter classificatório, traz a oportunidade para os candidatos destacarem sua qualificação profissional. A análise de títulos visa reconhecer e valorizar a formação acadêmica e experiência prévia dos concorrentes. Assim, cada título apresentado pode somar pontos e contribuir para a classificação final.

Data e Local da Prova Objetiva para nível médio

A prova objetiva está programada para o dia 21 de janeiro de 2024, a ser realizada no município de Maricá/RJ. Os locais e horários específicos serão divulgados no edital de convocação, proporcionando aos candidatos todas as informações necessárias para enfrentar esse desafio com preparo e confiança.

Neste cenário, os concorrentes ao processo seletivo da FEMAR têm a oportunidade não apenas de demonstrar seus conhecimentos técnicos, mas também de evidenciar sua dedicação à saúde pública e à promoção do bem-estar da comunidade.

A jornada rumo a uma carreira significativa na área da saúde está apenas começando, e a FEMAR se apresenta como um caminho promissor para aqueles que buscam impactar positivamente a qualidade de vida das pessoas. Veja mais dicas sobre este processo seletivo para nível médio

Dicas de preparação

Preparar-se para a prova da Fundação Estatal de Saúde de Maricá (FEMAR) exige estratégia e dedicação. Aqui vão algumas dicas para enfrentar esse desafio com confiança:

Conheça o Edital

O edital é como o mapa do tesouro. Ele contém todas as informações sobre as etapas do processo seletivo, os conteúdos que serão cobrados na prova, os critérios de avaliação e as datas importantes. Leia-o com atenção para saber exatamente o que esperar.

Domine as Bases do SUS

Entender as bases do Sistema Único de Saúde (SUS) é crucial. Dedique um tempo para estudar as legislações e normativas técnicas relacionadas à saúde pública. Isso não só vai ajudar na prova, mas também vai proporcionar uma compreensão mais profunda do contexto em que você pode vir a trabalhar.

Reforce o Português

A língua portuguesa é uma ferramenta essencial no universo profissional. Revise as regras gramaticais, pratique interpretação de texto e esteja preparado para se expressar de forma clara e objetiva. Isso não só é útil para a prova, mas também para a atuação prática na área da saúde.

Pratique com Questões Anteriores

Enfrente o desafio de resolver questões de processos seletivos anteriores. Isso ajuda a familiarizar-se com o estilo das perguntas, aprimorar o tempo de resposta e identificar pontos que precisam de mais atenção nos estudos.

Cuide da Sua Saúde Mental

Estudar é importante, mas também é fundamental cuidar da sua saúde mental. Estabeleça uma rotina de estudos que seja sustentável a longo prazo. Faça pausas, cuide do seu bem-estar emocional e lembre-se de que equilíbrio é a chave para um processo de preparação eficaz.