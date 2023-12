Se você está procurando uma forma de organizar suas finanças pessoais, uma boa opção é usar um aplicativo para controle financeiro. Existem diversas opções disponíveis atualmente. E o melhor é que muitas delas são gratuitas.

Por meio desses aplicativos é possível registrar suas receitas e despesas, acompanhar seus saldos bancários, definir metas de economia, planejar seu orçamento e muito mais.

Neste post, vamos apresentar 7 aplicativos gratuitos para controle financeiro que você pode baixar no seu celular e começar a usar hoje mesmo. Confira!

Por que usar aplicativo para controle financeiro?

Os aplicativos para controle financeiro são excelentes ferramentas que ajudam na organização financeira. Isso porque eles contam com diversos recursos para facilitar a organização, como gráficos, relatórios, alertas e dicas para melhorar sua saúde financeira.

Alguns benefícios de optar por utilizar um aplicativo de controle financeiro são:

Você pode registrar todas as suas transações financeiras em um só lugar, facilitando a visualização e a análise do seu fluxo de caixa;

Você pode definir metas e orçamentos para cada categoria de gasto e acompanhar seu desempenho em relação a eles;

Você pode sincronizar seus dados com sua conta bancária, cartão de crédito, carteira digital ou outro aplicativo de finanças;

Você pode receber notificações sobre vencimentos de contas, cobranças indevidas e outras informações relevantes para sua situação financeira;

Você pode acessar seus dados a qualquer momento e em qualquer dispositivo, seja no celular, no tablet ou no computador.

7 aplicativos gratuitos para controle financeiro



Você também pode gostar:

A seguir, confira a lista com 7 aplicativos gratuitos para controle financeiro e conheça os recursos disponíveis em cada um deles.

1 – Mobills

Mobills é um dos aplicativos mais populares e completos para controle financeiro. Com ele, você pode cadastrar todas as suas contas, cartões de crédito, investimentos e rendas, e ter uma visão geral da sua situação financeira.

Além disso, o app também oferece gráficos e relatórios detalhados, alertas de vencimento, sincronização com sua conta bancária, categorização automática de transações e muito mais.

Ademais, o Mobills tem uma versão web que você pode acessar pelo computador.

2 – Organizze

Organizze é outro aplicativo muito bem avaliado pelos usuários que buscam uma forma simples e prática de controlar suas finanças.

Com ele, você pode registrar suas entradas e saídas de dinheiro, definir orçamentos mensais, criar lembretes de contas a pagar e receber, gerar relatórios por categoria e período, entre outras funcionalidades. O Organizze também tem uma versão web e uma versão premium com recursos extras.

3 – GuiaBolso

GuiaBolso é um aplicativo que se destaca pela sua integração com os principais bancos e instituições financeiras do Brasil. Com ele, você pode conectar suas contas e cartões e ter todos os seus dados atualizados automaticamente no aplicativo.

Além disso, o GuiaBolso oferece um serviço de consultoria financeira personalizada, que analisa seu perfil e sugere metas e dicas para melhorar sua saúde financeira. O app também permite que você simule e contrate empréstimos com taxas mais baixas.

4 – Minhas Economias

Minhas Economias é um aplicativo que ajuda você a planejar e acompanhar seus objetivos financeiros. Com ele, é possível criar metas de curto, médio e longo prazo, como comprar um carro ou se aposentar, e ver quanto precisa economizar por mês para alcançá-las.

Ademais, o app também permite que você registre suas receitas e despesas, crie orçamentos por categoria, gere relatórios e gráficos, entre outras funcionalidades. O Minhas Economias também tem uma versão web.

5 – Wisecash

O Wisecash se propõe a ser o mais simples e intuitivo possível para controle financeiro. Dessa forma, você pode registrar suas movimentações financeiras em poucos segundos, usando cores para diferenciar as entradas das saídas.

O aplicativo também mostra o seu saldo atualizado em tempo real, permite que você crie categorias personalizadas, gere relatórios por período e exporte seus dados para planilhas.

No entanto, o Wisecash não tem versão web nem integração com bancos.

6 – Spendee

Spendee é um aplicativo que tem como diferencial a sua interface moderna e atraente. Com ele, você pode adicionar suas receitas e despesas de forma rápida e fácil, usando ícones e fotos para ilustrar suas transações.

Além disso, com ele você também pode criar orçamentos flexíveis, acompanhar seus gastos por categoria e localização, compartilhar suas finanças com outras pessoas, sincronizar seus dados com sua conta bancária ou carteira digital, entre outras funcionalidades.

Além da versão gratuita, o Spendee também tem uma versão web e uma versão premium com recursos extras.

7 – Money Lover – app para controle financeiro

O Money Lover funciona como um gerenciador financeiro completo. Assim, você pode controlar suas finanças pessoais e familiares, criar múltiplas carteiras para diferentes propósitos e definir lembretes de contas a pagar e receber.

Além disso, também pode gerar relatórios detalhados por categoria e período, planejar seu orçamento mensal, acompanhar seus investimentos e dívidas, entre outras funcionalidades.

O Money Lover também tem uma versão web e uma versão premium com recursos extras.