A acusadora de Jonathan Majors, Grace Jabbari, testemunha que foi à festa de aniversário depois da briga

Jonathan Majors‘ ex namorada, Grace Jabbaridiz que decidiu ir à festa de aniversário de um estranho em vez de voltar para casa, para o apartamento que dividia com ele… depois que ele supostamente a atropelou em um táxi em março.

Durante depoimento sob juramento perante um júri em um tribunal de Nova York na terça-feira, Jabbari alegou que escapou de um SUV que os levava pela ponte de Manhattan… buscando refúgio em um bar com estranhos que vieram em seu auxílio após a suposta altercação física com o ator .



23/04/23

“Eu não queria ficar sozinha naquele momento”, disse ela aos jurados… elaborando: “Eu estava apenas tentando suprimir a tristeza. três pessoas que me salvaram.”

Ela disse que comprou para seus três novos amigos uma garrafa de champanhe como agradecimento e também dançou.

Ela disse que também tomou “algumas doses de tequila”. Ela disse que começou a colocar gelo no dedo no bar porque sabia que acordaria com muitas dores na manhã seguinte.

Imagens de vídeo do suposto incidente com o táxi foram apresentadas no tribunal… onde Majors foi observado saindo do carro e empurrando Jabbari de volta… antes que ela saísse e o perseguisse pela rua.

Segundo Jabbari, a briga começou depois que ela viu uma mensagem de uma mulher chamada “Cleópatra” no táxi.

Ela afirma que quando tentou pegar o telefone, sentiu um “baque forte” ao tentar recuperá-lo… resultando na torção de seu dedo e braço.

“Ele estava tentando me machucar”, ela alegou. “Então senti uma pancada forte na minha cabeça.”

No entanto, o advogado de Majors, Priya Chaudhryafirma que os ferimentos foram na verdade sofridos pelo ator de “Creed”… que estava com medo de Jabbari enquanto tentava fugir dela enquanto ela o perseguia pelas ruas de Manhattan.



Isso aconteceu depois que Jabbari detalhou como ela conheceu Majors, como eles se envolveram e em que ponto ele supostamente começou a mostrar agressão perto dela.

Até agora, ela compartilhou um gravação do ator supostamente explodindo com ela durante outro incidente quando ela chegou em casa bêbada – e também afirmou que perdeu a calma depois que ela mencionou o cachorro de seu ex.