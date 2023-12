A apresentação de Justin Timberlake em Las Vegas gera polêmica em meio ao drama de Britney Spears

Justin Timberlake recentemente ganhou as manchetes com sua apresentação no Fontainebleau em Las Vegas, onde avisou antes de cantar “Cry Me a River”, uma música que dizem ser sobre sua ex-namorada Britney Spears. Em um vídeo de fã postado no TikTok, Timberlake pode ser ouvido dizendo: “Sem desrespeito”, antes de mergulhar na faixa. A música foi lançada em 2002, mesmo ano em que ele e Spears terminaram o relacionamento.

O videoclipe de “Cry Me a River” levantou as sobrancelhas ao apresentar uma mulher infiel que tinha uma notável semelhança com Lanças. A letra da música sugeria traição, com Timberlake cantando: “Você não precisa dizer o que você fez / eu já sei, descobri com ele.”

Em seu livro de memórias, “A mulher em mim”, Spears confessou ter traído Timberlake com o coreógrafo Wade Robson. Ela descreveu uma noite em um bar espanhol onde eles dançaram e se beijaram, o que a levou à infidelidade. No entanto, Lanças afirmou que Timberlake a perdoou depois que ela permaneceu leal a ele por anos.

A canção de sucesso de Timberlake, de acordo com Spears, pintou-a de uma forma negativa, retratando-a como uma “prostituta que partiu o coração do menino de ouro da América”. Ela expressou sentir-se impotente para contar sua versão da história na época, já que Timberlake havia convencido o mundo de sua versão. Spears também alegou que Timberlake a traiu diversas vezes com outra celebridade, sem revelar a identidade da pessoa.

Justin não disse nada sobre as memórias de Britney

Em seu livro de memórias, Lanças revelou detalhes íntimos sobre o relacionamento deles, incluindo um aborto que ela fez devido a uma gravidez não planejada. Ela admitiu que Lago Timberlake não apoiava a gravidez e que eles eram muito jovens para ter um filho. Refletindo sobre a decisão, ela expressou incerteza e deu a entender que se sentia pressionada pela posição de Timberlake em relação à paternidade.

Após o lançamento das memórias de Spears Lago Timberlake enfrentou reações adversas e posteriormente retirou-se para o México com sua esposa e filhos. Apesar das críticas e do escrutínio contínuo, ele está gradualmente voltando e ressurgindo aos olhos do público.

A saga entre Timberlake e Spears ressurgiu velhas feridas e trouxe seu relacionamento anterior de volta aos holofotes. À medida que ambas as partes continuam a compartilhar suas perspectivas, fica claro que ainda existem emoções não resolvidas e tensões remanescentes de seu romance altamente divulgado.